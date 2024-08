Sonia Bruganelli allo scoperto con Angelo, fuga a Maratea con Walter per Arisa, Alessia Marcuzzi hot

Ascolta ora 00:00 00:00

Settimana caldissima per i personaggi famosi di casa nostra. C'è chi amoreggia alla luce del sole, chi è al centro di un gossip familiare e chi infiamma il web con foto provocanti.

Bruganelli in Sicilia per festeggiare i 40anni di Madonia

Fresca di annuncio (sarà nel cast di Ballando con le stelle) Sonia Bruganelli si gode l'estate tra Formentera e l'Italia. Dopo avere trascorso alcuni giorni nella Isla in compagnia del suo ex compagno, Paolo Bonolis, l'opinionista dell'Isola dei famosi è rientrata in Italia per festeggiare il compleanno del suo nuovo fidanzato, Angelo Madonia. La ricorrenza era di quelle che non si possono mancare: 40 anni. Così Sonia si è imbarcata sul primo volo per la Sicilia per unirsi a Angelo e alla sua famiglia e dare il via ai festeggiamenti. La comitiva è stata paparazzata dal settimanale Chi a bordo di uno yacht a largo delle coste di Palermo e le effusioni amorose tra Madonia e la Bruganelli non sono sfuggite all'occhio indiscreto dei fotografi. Sole, mare, buon vino, tante risate ma anche abbracci e coccole per la coppia più chiacchierata dell'estate. "Il loro sentimento non ha bisogno di definizione", scrive la rivista ma a molti pare abbastanza evidente cosa sta accadendo tra i due.

Maratea di fuoco per Arisa e il nuovo fidanzato

Un anno fa lanciava un appello sui social per trovare marito. Oggi Arisa è felicemente fidanzata con Walter Ricci. Il musicista jazz napoletano ha fatto breccia nel cuore di Rosalba Pippa e a Maratea, dove la coppia si è concessa una breve vacanza, i due non hanno fatto molto per nascondere l'attrazione che c'è tra loro. I fotografi del settimanale Chi hanno sorpreso Arisa e Walter in spiaggia tra giochi in acqua, foto in posa da pubblicare sui social e baci hot. Walter e Arisa si frequentano da diverse settimane e a metà luglio è stata lei stessa a pubblicare una prima foto insieme al suo nuovo amore su Instagram, scatenando il gossip. L'estate prosegue dunque nel segno dell'amore per Arisa che ora sogna di tornare al Festival di Sanremo (e con Carlo Conti potrebbe essere la volta buona).

Ilary Blasi incinta di Bastian Muller? La solita storia del "pancino sospetto"

Le vacanze a Mykonos con Bastian Muller dovevano essere una semplice fuga romantica, ma alla fine le ferie in Grecia di Ilary e del suo teutonico fidanzato hanno scatenato l'ennesimo gossip su una presunta gravidanza. Nella splendida isola ellenica la Blasi ha sfoggiato abiti aderenti e short e top ridotti, che hanno evidenziato quello che in molti hanno definito "pancino sospetto". Così, in men che non si dica, sui maggiori siti di cronaca rosa si è diffusa la notizia sulla presunta dolce attesa della conduttrice romana. A dirla tutta a volere il quarto figlio è sempre stato Totti, Ilary non si era mai espressa. Che ora abbia tutto questo desiderio di maternità suona decisamente strano vista la vita girovaga che sta conducendo con Bastian. Ma come si dice: le vie del Signore sono infinite.

Alessia Marcuzzi fa la "diva" su Instagram e infiamma in web

Sarà l'estate, sarà il caldo ma negli ultimi tempi Alessia Marcuzzi ha deciso di mostrarsi più disinibita e sexy che mai ai propri follower di Instagram. Selfie allo specchio in bikini, pose ammiccanti in terrazza e scatti hot in vacanza. Tutto per la gioia dei fan, che da anni la seguono sulla sua pagina Instagram e lei ci scherza su, condividendo nuove immagini provocanti in bikini: "La vera me è nella seconda foto.

La prima è: mmmhhh torno a letto. La terza è per Instagram e per fare la diva. Ma una vera pinella è sempre rannicchiata e ingobbita", ha provato ad abbozzare la conduttrice, ma intanto i post piùsono quelli con più like.