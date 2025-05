"Sono di destra". La Pellegrini fa impazzire la sinistra: ecco cosa ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

L’intervista esclusiva delle Iene a Federica Pellegrini ha le carte in regola per aumentare le polemiche invece che diminuirle. Nella nuova puntata del noto programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, gran parte dello spazio è stato dedicato alla lunga chiacchierata tra la nuotatrice più famosa d'Italia e l’inviato Nicolò De Devitiis.

La rinomata campionessa di nuoto si è raccontata, mostrando un lato inedito della sua personalità. Tra gli argomenti toccati non potevano mancare le polemiche con Jannik Sinner, ma anche con il collega Thomas Ceccon. Poi, però, la nuotatrice si è esposta anche sul piano politico dichiarandosi di “destra moderata”. Una frase che farà impazzire di rabbia gran parte della gauche mediatica abituata solo agli applausi dei vip. Una situazione della quale perfino la diretta interessata è più che consapevole. “Io ho sempre fatto un po’ i conti con questa nomea dell’antipatica, tu che mi seguirai per 48 ore vedrai sicuramente dei lati diversi", ha esordito a Le Iene. “Non sono una persona che piace a tutti: sono stata sempre introversa e timida, ma anche decisa. Questi due lati vengono spesso chiamati in altro modo, soprattutto se ce l'ha una donna di successo, che deve essere str**za a prescindere”.

Sulla polemica col collega Ceccon ha spiegato: “Non siamo mai stati super amici, ma ci siamo sempre rispettati. Non ci siamo capiti? Forse è lui che non ha capito. Io sono cresciuta con una forma di rispetto diversa per chi mi ha preceduto, ma ho capito che siamo tutti diversi”.Infine, riprendendo le frasi su Sinnier e sulle accuse di doping, ha concluso: “Ho dato l'intervista a Repubblica a inizio marzo ed è uscita un mese e mezzo dopo. Lo so che non si è mai dopato intenzionalmente. Sinner è molto amato”.