"Vorrei adottare un bambino, ci ho già provato". Il sogno di Elettra Lamborghini

Il desiderio di maternità per Elettra Lamborghini passa dall'adozione. Proprio di recente l'ereditiera ha smentito di essere in dolce attesa ma, durante l'ultima ospitata a Verissimo, la cantante ha confessato di sentirsi pronta a fare un grande passo insieme al marito Nick van de Wall (sposato nel 2020), quello di diventare genitori. " Sento una grande vocazione, l'idea di avere un figlio mio o adottato non cambierebbe niente" , ha rivelato in studio l'ereditiera, raccontando del suo sogno.

La storia della bimba ucraina

Elettra Lamborghini non ha mai nascosto di essere molto legata ai bambini. L'empatia e l'amore nei confronti dei minori l'hanno spinta a interessarsi alla storia di una bimba ucraina, di appena 3 anni, che negli ultimi mesi è diventata un vero e proprio caso sui social network. " Sembra che sia stata abusata dai genitori e usata sui social per la visibilità ", ha raccontato a Verissimo la Lamborghini, confessando di essersi mossa subito per cercare di aiutare la piccola: " Ho scritto a un orfanotrofio chiedendo se potessi fare qualcosa per la bimba, ma mi hanno risposto con un no freddo, senza spiegazioni ". La cantante non si aspettava una tale chiusura, ma questo le ha fatto capire che il mondo delle adozioni è complicato: " Quella bambina mi ha fatto tenerezza e sapevo quanto amore avrei potuto darle. Ho provato ad aiutarla. In un attimo ci ho creduto, ma grazie a questo mi sono arrivati centinaia di messaggi sull'argomento adozioni e ho capito molto di più di questo argomento ".

"Voglio fare qualcosa per i bambini"