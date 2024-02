"Sono single da 12 anni. Io su Tinder come Sharon Stone?". Ornella Muti senza freni

Dalla lotta sui trattori per sostenere gli agricoltori ai microfoni di Rai Radio1 per parlare di cinema, donne e amore. Ornella Muti non si ferma mai e alla soglia dei 70 anni (che compirà il 9 marzo del prossimo anno) è tornata a raccontarsi, questa volta nel popolare programma radiofonico Un giorno da pecora. Diretta e schietta come sempre, Ornella Muti ha ammesso di essere prossima a un traguardo importante, in fatto di età, ma di sentirsi ancora un'eterna ragazzina. "Mi sento come se ne avessi venti. Fisicamente mi mantengo in forma, la mattina scendo dal letto come una spada", ha scherzato l'attrice insieme a Giorgio Lauro e Enzo Iacchetti su Rai Radio1.

Il nome d'arte, il cinema oggi

Ornella Muti, che in realtà si chiama Francesca e questo nome avrebbe preferito a quello d'arte, ha scherzato: "Ornella non mi è mai piaciuto. Io avrei preferito Francesca Muti, Ornella è un bel nome ma preferisco il mio". Eppure, tanta fortuna le ha portato nel mondo del cinema, che l'ha consacrata icona degli anni '70 e '80 ma che oggi l'ha relegata a ruoli minori. "Ho due film su Netflix ora ma forse ho anche un'età difficile. Io ci sono e non mi nascondo. Probabilmente ho stufato, che vi devo dire", ha replicato sarcastica Ornella Muti durante la diretta di Un Giorno da Pecora.

La confessione sull'amore

La confessione più privata è arrivata però a fine intervista, quando l'attrice ha ammesso di essere single da molto tempo. "Sono single da ormai quasi dodici anni", ha rivelato la Muti, stuzzicando così la curiosità dei conduttori che l'hanno incalzata: "Forse gli uomini non la corteggiano perché hanno in qualche modo paura?" E la replica dell'attrice non si è fatta attendere: "Forse sono anche io che non mi accorgo del loro interesse. Certe cose devono scattare in tutti e due, io non mi sento molto corteggiata ma in effetti anche io sono una che non fa nulla".

Tinder e gli incontri sulle App

Molti personaggi famosi femminili prima di lei - una tra tutte Claudia Gerini - hanno ammesso di avere fatto ricorso (o di averci pensato) ai social o alle app di incontri per trovare l'anima gemella. Una scelta non condivisa da Ornella Muti. "Io su Tinder per conoscere qualcuno come Sharon Stone? Non farei mai una cosa del genere. Io ho bisogno di incontrare una persona, di comprenderlo, magari è un po' meno bello ma se mi interessa e mi affascina...", ha concluso l'attrice lasciando uno spiraglio aperto ai possibili spasimanti.