"La bestemmia? Sono stato male". Riccardo Fogli in lacrime a Verissimo

Ha trattenuto le lacrime a stento Riccardo Fogli, travolto dalle emozioni e dai ricordi di un episodio che lo ha segnato profondamente. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il cantante toscano è tornato in televisione per la prima volta dopo la squalifica dal Grande fratello vip e ha raccontato il difficile momento vissuto in seguito all'uscita dal gioco. " Ho sofferto molto", h a confessato Fogli imponendosi di non cedere al pianto e parlando della sua educazione cattolica: " Perché sono cresciuto in chiesa e solo l'idea che qualcuno possa pensare che sono un bestemmiatore mi fa stare molto male ".

Il 12 dicembre scorso Riccardo Fogli aveva varcato la porta rossa della casa del Grande fratello vip entrando ufficialmente in gara. A neanche ventiquattro ore dal suo ingresso, però, si era lasciato sfuggire un'imprecazione che gli è costata la squalifica immediata. Il cantautore rifiuta con forza, però, l'etichetta di bestemmiatore e a Verissimo ha parlato del dolore provato subito dopo l'espulsione dal reality: " Non ho mai bestemmiato nella mia vita e se ne sento una sono infastidito. Mi preparavo da due mesi per andare al Gf per l'invito di Signorini e salta fuori che sono un bestemmiatore? No, questo non va bene ".

Il giudizio delle persone, ma soprattutto l'idea di avere deluso la sua famiglia, hanno avuto il sopravvento e a Silvia Toffanin, Riccardo Fogli ha svelato di avere sofferto per tutto ciò che è successo dopo la sua squalifica: " Sono stato male perché un'offesa così grave non la puoi prendere con leggerezza. Io non volevo deludere mia figlia la cosa che più mi sta a cuore". Poi è tornato a scusarsi con chiunque si sia sentito offeso dalle sue parole: "Ho accettato e firmato le regole del Grande fratello e se dicono che hanno sentito una cosa blasfema, allora io mi fermo e chiedo scusa a chiunque. Ma io non ho detto blasfemie ".