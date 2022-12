Squalifica record per Riccardo Fogli: perché è stato cacciato dalla Casa

Non è durata nemmeno ventiquattro ore la permanenza di Riccardo Fogli nella casa del Grande fratello vip. Il cantante toscano aveva varcato la porta rossa di Cinecittà durante la diretta serale di lunedì sera, entrando ufficialmente in gioco insieme agli altri concorrenti. Ma dopo pochissime ore si è lasciato sfuggire una bestemmia, che ha costretto la produzione a prendere subito provvedimenti.

Dopo una notte trascorsa a parlare e a festeggiare con i nuovi arrivati, Charlie, Wilma e Antonino si sono ritrovati in cucina con il neo entrato Riccardo Fogli. I quattro stavano facendo colazione e chiacchieravano tranquillamente di cibo. Nel raccontare le sue abitudini, il cantante si è però lasciato sfuggire un'imprecazione legata alla Madonna e i microfoni hanno catturato chiaramente le sue parole.

Impossibile per la produzione e gli autori fare finta di niente, anche perché sui social è esplosa subito la polemica. Così poco fa, dopo avere visionato il filmato, il Grande fratello vip ha annunciato la squalifica di Fogli con una nota ufficiale: " Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l'infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco" .

Il video, nel quale si sente Riccardo Fogli imprecare, è già diventato virale sul web e, come era prevedibile, i commenti sull'accaduto si sono sprecati. Il popolo dei social ha messo a confronto le analoghe squalifiche avvenute nelle precedenti edizioni e è tornato fuori il nome di Stefano Bettarini, che venne espulso per una bestemmia pronunciata poco dopo il suo ingresso. " Riccardo Fogli è riuscito a battere il record di Bettarini e farsi buttare fuori prima di 24 ore", ha ironizzato un utente su Twitter commentando la notizia, mentre un altro: "Fogli è durato letteralmente dalla sera alla mattina" . A novembre del 2020 fu Stefano Bettarini a venire squalificato a meno di tre giorni dal suo ingresso in gioco sempre per una bestemmia, " un intercalare tipico di molti toscani ", dissero amici dell'ex calciatore per difenderlo, ma questo non cambiò l'esito della squalifica.