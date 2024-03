Le sorelle Ferragni bannano Fedez, Chiara Nasti e la Porsche, Melissa Satta e il dopo Berrettini

Che weekend sarebbe senza i gossip più pungenti della settimana? Da Fedez alle sorelle Ferragni, da Elisa De Panicis a Chiara Nasti fino a Melissa Satta ecco i quattro gossip più chiacchierati del momento.

"Che casualità", Elisa De Panicis travolta dal gossip su Fedez

Il gossip su Fedez si è rivelato un boomerang per l'influencer Elisa De Panicis. Negli scorsi giorni l'ex gieffina ha spifferato che il rapper avrebbe "limonato" con una misteriosa ragazza mentre si trovava alla sfilata di Vetements durante la Fashion Week di Parigi. Federico non ha confermato (però ha rimosso Chiara e i figli dalla sua foto di Instagram) ma l'influencer è finita travolta dal suo stesso gossip. Sotto ai suoi post, infatti, i fan di Fedez e Chiara Ferragni l'hanno duramente criticata per non essersi fatta gli affari propri. Qualcun'altro, invece, ha voluto vederci dietro addirittura un'operazione di marketing per ottenere maggiore visibilità nel giorno del lancio del suo ultimo singolo. "Inventa il bacio per poi spoiler della canzone? Credo abbia fatto ciò? Mamma mia spero che lui prenda provvedimenti", ha scritto un utente e lei seccata ha replicato: "Le canzoni si decidono un mese prima, non le fai uscire quando vuoi". Una giustificazione che ha retto poco: "Sì però le rivelazioni le fai quando vuoi tu. E casualmente prima dell'uscita di una canzone anche se decisa da mesi? Pensi che siamo scemi?". E la risposta della De Panicis? Non pervenuta.

Chiara Nasti, Zaccagni le regala una Porsche

Non ha badato a spese Mattia Zaccagni pur di vedere felice sua moglie Chiara Nasti. L'attaccante della Lazio ha fatto recapitare a casa una Porsche nera fiammante con tanto di fiocco rosa sul cofano. Sarà un regalo di compleanno arrivato in ritardo? L'influencer ha festeggiato 26 anni lo scorso 22 gennaio e magari il marito ha atteso la consegna slittata giusto di un mese. O magari è un regalo per avergli dato la gioia di diventare nuovamente padre, questa volta di una bambina, dopo il primogenito Thiago? Chissà, intanto sul suo profilo Instagram la napoletana ha condiviso le foto dell'auto nuova e del fioccone annesso, sfoggiando un sorriso a trentadue denti e scatenando l'invidia di molti. In quanti rosicheranno?

Le sorelle di Chiara Ferragni cancellano Fedez da Instagram

Grandi manovre social in casa Ferragnez (o Ferragnex?). Chiara ha cancellato Fedez dalla foto di Instagram. Fedez ha cancellato Chiara (e pure i figli) dalla foto di Instagram. E le sorelle di Chiara hanno cancellato Fedez dai propri profili. Già, perché ai tempi dell'amore social se ci tieni si vede dal segui, dai like e dalle foto e - a quanto pare - Valentina e Francesca Ferragni all'ex cognatino rapper non ci tengono più. Entrambe hanno tolto il "segui" dal profilo di Fedez (lui anche) e hanno preso ufficialmente le distanze da lui. Sarà per il gossip della "limonata" a Parigi? O per la separazione da Chiara? Oppure per altro che ancora non sappiamo? Comunque sia andata a oggi tra i Lucia e i Ferragni è sceso il gelo.

"Ha un nuovo amore". Melissa Satta si consola dopo Berrettini?

Neppure il tempo di confermare che la relazione con Matteo Berrettini si è definitivamente conclusa che Melissa Satta è già finita al centro di un nuovo gossip. Secondo Fabrizio Corona l'ex velina avrebbe iniziato una frequentazione con l'imprenditore Stefano Percassi, ma conferme al momento non ce ne sono. Quello che si sa è che Melissa si è concessa una breve fuga a Como, in un relais di lusso, dove ha staccato la spina per 24 ore. La conduttrice ha preso le distanze dall'attacco della stampa straniera, che l'ha definita "sex addicted" e che l'ha costretta a prendere provvedimenti attraverso i suoi legali. Se a Como era sola o in dolce compagnia non è dato saperlo. Per il momento.