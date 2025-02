I corpi separati, le pillole, le mani mummificate: i misteri dietro la morte di Gene Hackman

Ascolta ora 00:00 00:00

Saranno necessarie indagini approfondite per ricostruire la causa della morte dell’attore Gene Hackman e della moglie pianista Betsy Arakawa, trovati senza vita nella loro casa di Santa Fe, in New Mexico. I cadaveri dei due coniugi e quello del loro cane – un pastore tedesco – sono stati rinvenuti da due addetti alla manutenzione mercoledì intorno alle 13.45 ora locale. La primissima ipotesi di una fuga di gas trova sempre meno conferme con il passare delle ore e per questo motivo la stampa americana parla di “mistero”.

Le forze dell’ordine sono state avvisate da uno dei custodi dell’immobile. "Non si muovono, mandate qualcuno" le sue parole rotte dall'emozione al 911. Come confermato dalla polizia ai microfoni di Tmz, i corpi non mostravano segni di traumi. Ma non solo, sono stati rinvenuti in camere separate: il cadavere di Betsy Arakawa era in bagno in avanzato stato di decomposizione, mentre quello di Hackman era in cucina. L’attore era vestito e a pochi metri, sul pavimento, i suoi occhiali da sole. Il cane, invece, era vicino al corpo della donna, in un armadio.

L'unica certezza che sembra emergere è che sia Hackman che la moglie "erano morti da tempo" quando ieri i loro cadaveri sono stati scoperti. Questo quanto confermato dallo sceriffo Mendoza in conferenza stampa: "Non voglio azzardarmi a dire da quando". E ancora: "Non ci sono immediati segni di un atto criminale ma non lo abbiamo neppure ancora escluso. Questa è una indagine e teniamo tutto sul tavolo".

E c’è di più. Come riportato dal New York Times, nei pressi del corpo senza vita della pianista sono state trovate alcune pillole sparse e una boccetta di medicinali aperta. Ma sono attese conferme dalle autorità. Per quanto concerne l’ipotesi di un avvelenamento di monossido di carbonio come causa della morte, la polizia non ha trovato segni evidenti di fuga di gas.

Per il momento è stata esclusa la pista che porta a un atto criminale: un’ulteriore conferma è arrivata da Elizabeth Hackman, una dei tre figli del gigante di Hollywood. Ma sta circolando in rete un’intervista rilasciata tempo fa dall’interprete di San Bernardino che getta qualche ombra sulle cause del decesso.

In quell’occasione Hackman confidò di "avere la normale paura di morire", ma soprattutto quella che la moglie Betsy e i suoi cari "fossero al sicuro".

Seguiranno aggiornamenti. Per il momento la polizia ha parlato solo di “morte sospetta”. Lo sceriffo Mendoza ha sottolineato che “l’autopsia ci dirà di più”. Seguiranno aggiornamenti…