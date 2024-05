Sospetti sulla salute di Kate: “Le sue condizioni sono più gravi di quanto ci dicono”

Non vediamo Kate Middleton in pubblico da molto tempo. La principessa sta affrontando una “chemioterapia preventiva” , come lei stessa ha spiegato nel suo discorso del 22 marzo 2024. Un simile trattamento richiede mesi e grande pazienza. Inevitabilmente, però, questa assenza, unita alla mancanza di aggiornamenti ufficiali, si è trasformata in una sorta di terreno fertile per le indiscrezioni sulla salute della futura sovrana. Notizie non confermate, né smentite che contraddirebbero quanto dichiarato dal principe William durante le sue ultime uscite pubbliche.

Le rassicurazioni di William

Il 30 aprile 2024, durante l’inaugurazione della nuova sede della charity James’ Place a Newcastle una signora si è avvicinata al principe William dicendogli: “Ti dispiace se chiedo come stanno tua moglie e i tuoi figli?” . William, per nulla turbato dalla domanda, ha replicato: “Va tutto bene, grazie”. La donna ha insistito: “E naturalmente Catherine?” . Il principe, allora, ha ripetuto: “Stiamo tutti bene” . Il tono del principe era calmo, i gesti misurati, ma molti avrebbero notato nel suo sguardo un velo di tristezza. Come se i suoi occhi stessero comunicando l’esatto contrario di ciò che diceva la sua bocca.

Una semplice suggestione, o c’è qualcosa di più che Kensington Palace avrebbe, almeno per ora, omesso sulle reali condizioni di Kate? Impossibile dirlo con certezza. William ha ripetuto la stessa frase durante il tour in Cornovaglia, avvenuto il 9 e il 10 maggio 2024. In visita al St. Mary’s Community Hospital delle Isole Scilly, nel Sud-Ovest dell’Inghilterra, il principe ha risposto con un rapido “sta bene” alla domanda sulle condizioni di Kate arrivata da Tracy Smith, amministratore dell’ospedale. Un commento così laconico che, seppur pronunciato con l'usuale affabilità di William, non avrebbe convinto del tutto il pubblico.

Tralasciamo il complottismo e le fake news e limitiamoci ai fatti, a quel poco che sappiamo (o crediamo di sapere). Kate ha un cancro di cui non conosciamo né la natura né l’attuale fase, si sta curando attraverso la chemioterapia e vorrebbe evitare il più possibile il gossip sulla sua salute. La principessa ha chiesto la privacy per sé e per la sua famiglia, soprattutto al fine di proteggere i piccoli George, Charlotte e Louis.

Tutto ciò ci porta a due sole conclusioni: Kate vorrebbe solo tempo e tranquillità per arrivare a una guarigione possibile, che non sarebbe solo una speranza, ma qualcosa di realizzabile in un prossimo futuro, rispettando dei tempi che non possono essere in alcun modo accorciati. Oppure la principessa non starebbe così “bene” come ci dice William, le sue condizioni desterebbero preoccupazione e solo l’esito della terapia potrà decidere il suo destino. I tabloid, gli esperti e il pubblico sono divisi tra queste due opzioni. Una nuova indiscrezioni farebbe pendere l’ago della bilancia sulla seconda, quella che mai vorremmo si concretizzasse.

Kate “sta peggio di quanto dicono”