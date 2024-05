Kate Middleton, l'intervento effettuato da equipe italiana: il retroscena

L'intervento chirurgico alla London Clinic a cui è stata sottoposta la principessa Kate Middleton lo scorso mese di gennaio sarebbe stato effettuato da alcuni medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma volati apposta nella capitale inglese per un'operazione programmata all'addome. La notizia esclusiva è stata fornita in anteprima dal settimanale Gente che domani uscirà in edicola con tutti i dettagli su questa vicenda. Inoltre, arriverebbero anche importanti novità sulla salute di Re Carlo III che proprio un paio di giorni fa è apparso pubblicamente per la prima volta dopo mesi durante una visita a un centro oncologico di Londra.

Cosa è successo a Kate

Ricordiamo che alcuni mesi fa si era scatenata una bagarre mediatica d'oltremanica sull'intervento all'addome della principessa Kate per la scarsità di informazioni ufficiali tant'é che si erano fatte varie ipotesi su quale potesse essere la reale operazione della Middleton con varie ipotesi tra cui isterectomia e diverticolite. Ad alimentare i tabloid inglesi anche la mancanza di foto ufficiali dopo le dimissioni dalla London Clinic. Subito dopo la Royal Family ha dovuto emettere un comunicato per smentire seccamente le voci infondate che volevano addirittura la principessa in coma dopo l'intervento all'addome. Il 10 marzo ecco la prima foto ufficiale di Kate con la famiglia ma che, pochi giorni dopo, è stato scoperto essere ritoccata. Il 22 marzo, però, ecco la notizia choc con l'annuncio di un cancro e le cure per la chemioterapia.

Come sta la principessa

Quale siano le attuali condizioni di salute di Kate non è dato sapere con certezza per mancanza di comunicati ufficiali da parte della Royal Family ma proprio il principe William, nelle scorse ore, avrebbe fornito segnali confortanti: il 41enne principe di Galles si è intrattenuto con alcuni suoi sostenitori che sono andati a trovarlo dopo la sua sosta a James' Place Newcastlem, nel nord-est dell'Inghilterra, il 30 aprile, fornendo un brevissimo aggiornamento sulla moglie. " Ti dispiace se ti chiedo come stanno tua moglie e i tuoi figli? ", ha chiesto una donna. " Stiamo tutti bene, grazie ", la risposta del reale.

Il retroscena su Re Carlo

Per quanto riguarda le condizioni di salute del sovrano, fonti reali avrebbero informato il settimanale Gente che Carlo III sarebbe " fiaccato da dolori alle ossa". Negli ultimi giorni, indipendentemente dall'uscita del sovrano con Camilla, Buckingham Palace aveva smenito le voci di un suo peggioramento.

Anche il Re sta facendo cicli di chemioterapia dopo aver scoperto un tumore ma che non dovrebbe precudergli i principali impegni previsti per le prossime settimane.