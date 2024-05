“Stanno attraversando l’inferno”. Come sta davvero Kate

Re Carlo III sta tornando gradualmente ai suoi impegni pubblici. Secondo le indiscrezioni si sentirebbe meglio e le cure, seppur difficili, starebbero dando i primi risultati, accolti dai cittadini britannici e dai media internazionali con cauto ottimismo. Non mancano le solite teorie di complotto, una certa diffidenza di chi ritiene che il Palazzo reale starebbe nascondendo la verità sulle condizioni del Re. Sua Maestà, però, tenta di rassicurare gli animi, mostrando serenità e spirito combattivo a ogni evento ufficiale. Diverso è il caso di Kate Middleton. Per il momento non ci sono aggiornamenti ufficiali sulla sua salute. Dopo l’annuncio della malattia la principessa si è ritirata dietro una cortina di riservatezza, in uno spazio interdetto a chiunque, soprattutto al cognato Harry. I sudditi attendono con trepidazione il suo ritorno, ma per ora intorno a lei ci sono solo silenzio e alcune voci che ci raccontano di una famiglia travolta da una tempesta di cui ancora non vede la fine.

“Stiamo tutti bene”

Lo scorso 30 aprile il principe William ha presenziato alla nuova apertura della charity James’ Place a Newcastle. Una donna tra la folla accorsa per vederlo ha chiesto all’erede al trono: “Ti dispiace se chiedo come stanno tua moglie e i tuoi figli?”. William, mantenendo l’atteggiamento gentile che lo contraddistingue, ha risposto: “Va tutto bene, grazie” . La signora ha replicato: “E naturalmente Catherine?”. Il principe ha ribattuto: “Stiamo tutti bene” . Nonostante la disponibilità, a nessuno è sfuggito il tono lapidario del suo commento e l’espressione molto seria con cui il principe lo ha pronunciato. Dal 22 marzo 2024, giorno in cui ha rivelato al mondo di avere un cancro, Kate si è ritirata dal mondo per continuare le cure in tranquillità nell’Adelaide Cottage. Da allora Kensington Palace non ha emesso alcun bollettino medico, nessun tipo di aggiornamento. Per questo le dichiarazioni stringate di William hanno suscitato qualche sospetto. Per la verità, però, non dimostrano proprio niente: il comportamento apparentemente schivo dell’erede al trono non solo è del tutto comprensibile, data la situazione, ma confermerebbe semplicemente la linea di condotta della famiglia: riserbo assoluto.

“Attraversando l’inferno”

“In questo momento ho il cuore spezzato. Penso che stiano davvero attraversando l’inferno. Spero che possano tornare presto” , ha commentato al Telegraph Amaia Arrieta, designer che spesso si è occupata degli outfit dei figli di William e Kate, riferendosi alla situazione che i principi starebbero vivendo. Questa dichiarazione potrebbe creare un certo allarme, ma a ben guardare non implica necessariamente che la Arrieta conosca dettagli inediti sullo stato di salute di Kate. Sembra che la designer stia esprimendo la sua opinione, benché probabilmente molto vicina alla realtà. Chi ha lottato contro un tumore o ha, oppure ha avuto una persona vicina che si è ritrovata in questo tipo di situazioni sa che quasi in ogni caso, anche quando le prospettive di guarigione sono buone, il percorso da affrontare è lungo, estenuante, pieno di ostacoli, incerto, doloroso sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista psicologico. Molto spesso, anche dopo aver per fortuna risolto la situazione, molte persone potrebbero guardarsi indietro e riconoscere di aver “attraversato l’inferno” .

"Sconvolto dalle fake news"

Oltre alla malattia, poi, William e Kate hanno anche dovuto affrontare lo tsunami di fake news che ha letteralmente sommerso il web e i tabloid. "[Il principe] era turbato e arrabbiato" a causa delle illazioni sulla salute della moglie, ha rivelato un ex componente dello staff di Palazzo al People. Sarebbe, però, riuscito a "tenerle separate" dai suoi doveri e dalle sue responsabilità verso la sua famiglia. Un insider, citato ancora dal People, ha aggiunto: "Che tu sia principe o povero, nessuno si aspetterebbe di ritrovarsi con il padre e la moglie in cura per il cancro. William ce la sta mettendo tutta". La forza dimostrata dall'erede al trono deriverebbe, secondo il giornalista Valentine Low, da un carattere "risoluto, talvolta testardo" , ma anche "dall'importanza data alla vita familiare" , che è diventata una sorta di bussola per la sua intera esistenza. A tal proposito anche l'esperta Ingrid Seward ha ribadito: "Per William tutto dipende dal benessere di Kate. Per [il principe] è una priorità concederle tutto il tempo che le occorre per riprendersi e dare supporto sia a lei che, in particolare, ai bambini".

Quando Kate tornerà ai suoi doveri pubblici?

Un portavoce di Palazzo, citato dal People, ha spiegato: “La principessa tornerà ai suoi doveri ufficiali quando avrà l’autorizzazione del team medico. È di buon umore e concentrata sulla sua piena ripresa”. Al momento non c’è una data per il ritorno di Kate. La prima nota di Kensington Palace, pubblicata il17 gennaio 2024, giorno dell’operazione all’addome, prevedeva un rientro “dopo Pasqua” . Quell’annuncio, però, sarebbe stato scritto prima della diagnosi di tumore, almeno stando alla ricostruzione dei fatti riportata dai tabloid. Ora la situazione è cambiata ed è in costante evoluzione. L'erede al trono, invece, ha ripreso il lavoro. “Il principe continuerà a bilanciare il supporto alla moglie e alla famiglia con la gestione dei suoi doveri ufficiali, come ha fatto dall’inizio dell’anno” , ha puntualizzato un portavoce al People. Molti reputano che sia buon segno il fatto che il 9 e il 10 maggio 2024 William sia stato in tour in Cornovaglia. Si è trattato, infatti, della prima notte lontano da casa dall’annuncio del cancro della moglie.

“La sorella che non ho mai avuto”

Il viaggio in Cornovaglia di William, quasi per associazione di pensiero, ci riporta alla “questione Harry”. Il duca, infatti, è arrivato a Londra lo scorso 7 maggio, per partecipare alla funzione dedicata ai dieci anni degli Invictus Games, avvenuta l’8 maggio 2024 nella Cattedrale di St. Paul. Ma non ha incontrato nessuno della sua famiglia. Carlo III non lo ha ricevuto a causa dei troppi impegni, William, come abbiamo visto, era lontano dalla capitale. Soprattutto non c’è stato nessun contatto con Kate proprio ora che ce ne sarebbe stato più bisogno. A parte i formali, freddi auguri di pronta guarigione inviati dai Sussex all’indomani del discorso del 22 marzo 2024 pronunciato dalla principessa del Galles, non vi sarebbe stato nessun altro tentativo di riavvicinamento. Un’occasione sprecata, soprattutto se pensiamo che nel suo memoir, “Spare”, Harry ha scritto di Kate: “Amavo la mia nuova cognata. Sentivo che era più di una cognata, la sorella che non avevo mai avuto e avevo sempre voluto…”. Il principe, descrivendo le impressioni che le aveva comunicato l’allora fidanzata del fratello dopo il loro primo incontro, ha detto: “Mi piaceva la sua nuova ragazza. Era spensierata, dolce, gentile”. L’affetto sarebbe stato reciproco fin da subito. Cosa è stato di quell’affinità, di quel legame che sembrava così forte?

“Te lo puoi scordare"

“…Sembra quasi che Kate abbia cancellato il numero [di Harry], mentre il Re non sta esattamente scalpitando” all’idea di vedere il duca di Sussex, ha scritto in tono ironico l’esperta Daniela Elser sul New York Post. La Elser ha fatto anche un accostamento molto interessante in proposito: “L’attitudine di Kate verso qualunque tipo di incontro con Harry potrebbe essere sintetizzato da ciò che la principessa Anna disse all’uomo che cercò di rapirla nel 1974: ‘Te lo puoi scordare’”. Il riferimento è al tentativo di sequestro di cui fu vittima, il 20 marzo del ’74, la figlia della regina Elisabetta di ritorno a Buckingham Palace dopo un evento di beneficenza. Ian Ball, armato di due pistole, avrebbe voluto rapire Anna per ricattare la sovrana, ma per fortuna il suo folle piano venne sventato dalla sicurezza della principessa e da alcuni passanti.

“Traditi”

“William e Catherine si sentono traditi dal memoir di Harry” , ha dichiarato un insider al Daily Beast. “Non parlano con Harry e Meghan e di certo non inizieranno ora che Catherine è nel suo momento di massima vulnerabilità”. Da una parte i principi di Galles sarebbero offesi dalle rivelazioni contenute nell’autobiografia del duca. Dall’altra Kate vorrebbe evitare che Harry la vedesse ora che la malattia l’avrebbe resa più fragile. Non si tratterebbe di pudore, ma del timore che il principe possa correre a spifferare ai giornali notizie riservate sulla cognata. Una paura condivisa, pare, anche dalla regina Camilla, che avrebbe fatto di tutto per ostacolare un colloquio tra Carlo III e Harry durante il soggiorno a Londra di quest’ultimo. “Non ha più fiducia nel [principe]. Credo che Re Carlo sia vulnerabile. Potrebbe dire qualcosa sulla sua salute” , ha affermato l’esperta reale Angela Levin.

“Un’immagine premurosa”

Harry non può fare altro che accettare la decisione dei parenti di non vederlo. Non servirebbe a nulla insistere. Anzi, sarebbe controproducente, perché rafforzerebbe la diffidenza del Re e dei principi di Galles. La royal family e i tabloid potrebbero pensare che dietro un’eventuale ostinazione possa nascondersi la smania di rivendere ai media le informazioni raccolte sulla salute di Carlo e di Kate. Harry è isolato ed escluso. Ciò, d’altra parte, come ha puntualizzato Daniela Elser, “difficilmente aiuterà la sua immagine…premurosa. La sua e quella di Meghan come più emotivamente in sintonia rispetto agli insensibili Windsor” .

“Nessun uomo è un’isola, ha scritto John Donne, ma un duca che è riuscito a bruciare ogni ponte all’orizzonte? Questa è tutta un’altra questione”.

L’esperta ha chiosato: