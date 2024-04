Come sta Kate Middleton? La principessa e l'ipotesi di un "impegno pubblico"

Lo scorso 26 aprile, attraverso un annuncio ufficiale, Buckingham Palace ha rassicurato i cittadini britannici in merito alle condizioni di salute di Carlo III, svelando anche i prossimi impegni pubblici di Sua Maestà. Ora, però, tutti si chiedono come stia Kate Middleton. Per ora Kensington Palace mantiene la linea del silenzio, ma secondo alcune indiscrezioni anche la principessa starebbe migliorando e non sarebbe esclusa la sua presenza a un prossimo evento ufficiale.

“Mi spiace, Kate non può essere qui”

Il 18 aprile 2024 il principe William è tornato ai suoi doveri reali, svolgendo per un giorno il lavoro da volontario nella charity Surplus for Supper, che si occupa delle redistribuzione di cibo. Ai giornali non è sfuggita la sua espressione un po’ più serena e tranquilla che, sostengono molti, farebbe ben sperare per quel che concerne la ripresa di Kate. Stesso discorso per la visita alla St. Michael’s Church della England High School a Rowley Regis, Sandwell, lo scorso 25 aprile, durante la quale l’erede al trono ha dichiarato: “Mi spiace che anche Catherine non possa essere qui. Le sarebbe piaciuto molto”. Una frase che, seppur intrisa di una certa malinconia, non suonava affatto pessimista.

In più in occasione del compleanno del principino Louis, il 23 aprile 2024, la principessa ha voluto pubblicare sui social uno scatto del bambino realizzato proprio da lei. Se andiamo un po’ più indietro nel tempo, poi, non possiamo dimenticare che Kate ha infranto il silenzio che la circonda dal discorso del 22 marzo scorso, quando ha annunciato di avere un cancro, esprimendo insieme al marito il dolore per l’attentato di Sidney in un post su X datato 13 aprile.

Tanti piccoli indizi, secondo i tabloid, che comunicherebbero non solo la ferma volontà della principessa di tornare al più presto al suo lavoro, ma anche una cauta fiducia nel processo di cura e di guarigione. Del resto, almeno per ora, dobbiamo fare affidamento su questi piccoli dettagli per cercare di intuire qualcosa sulle reali condizioni di salute della principessa del Galles. Pur con la consapevolezza, naturalmente, che un breve sorriso di William o una foto di Louis non possono certo darci il quadro della situazione. Kensington Palace, infatti, continua a tacere. Non vi è alcun aggiornamento concreto né sulla risposta di Kate alle terapie, né su un futuro ritorno ai doveri ufficiali. Solo una notizia piuttosto confortante, sebbene dai contorni ancora molto incerti.

Un “prossimo impegno”

Il Corriere.it ha citato il portavoce di Kate, che avrebbe dichiarato: “La principessa potrebbe sentirsela di prendere parte prossimamente a un impegno pubblico” , ma “questo non vorrà dire automaticamente che Kate tornerà agli impegni ufficiali” . Se la notizia venisse confermata sarebbe una bellissima sorpresa per tutti quelli che attendono il ritorno in pubblico della futura Regina. Non importa se non sarà una ripresa costante degli impegni. Kate potrebbe ripartire a piccoli passi, con gradualità, in base ai consigli medici.

Non è chiaro, però, a quale evento potrebbe partecipare. Tra i prossimi appuntamenti in agenda per la royal family c’è la visita degli imperatori del Giappone il prossimo giugno, il Trooping The Colour dell’8 giugno 2024 (appuntamento al quale, dice il Daily Mail, anche Carlo III sarebbe “determinato” a partecipare), il Royal Ascot dal 18 al 22 giugno 2024 o il torneo di tennis a Wimbledon (dal 1° al 14 luglio 2024), oppure ancora i tradizionali Garden Party.

Non possiamo nemmeno escludere che un eventuale ritorno della principessa avvenga in un’occasione che non è tra quelle citate. Nelle ultime ore, poi, i media stanno facendo notare che le terapie contro il cancro potrebbero causato un abbassamento delle difese immunitarie di Kate.

Se ci sarà davvero una sua partecipazione a un impegno ufficiale, molto probabilmente verrà ben ponderata dallo staff medico e annunciata con un breve preavviso.