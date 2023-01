"Sotto le lenzuola con Oriana...". Antonino cala la maschera

Va bene il realty, le dinamiche e tutto, ma alla fine il Grande fratello vip è un gioco con un montepremi finale in palio (senza considerare la visibilità e la popolarità che derivano dalla vittoria). E Antonino Spinalbese sembra averlo capito da tempo. Volpone. Così, appena rientrato dalla trasferta ospedaliera, l'ex di Belen si è ributtato a capofitto nelle vecchie trame del gioco riavvicinandosi a Oriana Marzoli. Sotto le coperte è successo di tutto, anche quello che non ti aspetti: " Un giorno lei mi ha confidato di non essere mai stata rifiutata da un uomo e che le avrebbe dato fastidio prendere un palo in televisione. Sapete cosa ho fatto io?". Cosa avrà mai fatto Antonino? "Ho fatto un patto. Sotto le lenzuola le ho detto: 'Senti, io posso anche abbassarmi a farmi lasciare da te, cosa ti posso dire di più?'. Perché io so che la donna può avere delle insicurezze sul lato estetico. Io non voglio ferire nessuno. Io dico sì a tutte, perché non è bello dire di no ad una donna ". Cosa non si inventano per arrivare in finale.

Sempre della serie signori si nasce non si diventa, Luca Onestini ha messo in dubbio la buona fede di Giulia Salemi nel selezionare i tweet in tendenza sul Grande fratello vip. Lui, che di reality e dinamiche tv dovrebbe intendersene (visto che è emigrato pure in Spagna per fare televisione). Nell'ultima diretta Onestini si è lamentato del trattamento ricevuto: " Su di me fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla. In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già". Poverino, avranno pensato in molti (?). E a zittirlo ci ha pensato la stessa Salemi, ricordandogli come funziona in tv. " Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni ", ha scritto su Twitter Giulia Salemi. A volte è meglio tacere.