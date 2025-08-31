Spaventoso incidente per gli ex GF D'Apice e Cainelli, il van si ribalta: "Vivi per miracolo"

Brutta esperienza per Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, vittime di uno spettacolare e pericoloso incidente stradale mentre si trovavano insieme in vacanza a Las Vegas, negli Stati Uniti.

Gli ex concorrenti del Grande Fratello, che formano una coppia dopo l'esperienza nel reality show, si trovavano all'interno di un van quando il mezzo ha improvvisamente sbandato, ribaltandosi sull'asfalto: per fortuna, anche se le spaventose immagini postate sul proprio profilo social dall'ex gieffino potrebbero far pensare il contrario, nessuno ha riportato delle ferite gravi.

L'incidente e le critiche

I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso venerdì 29 agosto. È lo stesso D'Apice, poco dopo lo schianto, a documentare l'incidente su Instagram e a spiegare ai suoi followers le dinamiche dell'improvviso ribaltamento. "Probabilmente è scoppiato uno pneumatico" , dice quasi in lacrime il ragazzo. "Il van ha frenato e poi si è ribaltato" , precisa, "ho subito controllato che Chiara stesse bene, poi mi sono rialzato e sono passato davanti a tutti per raggiungere il vetro anteriore che non si era rotto".

"L'ho spaccato con lo specchietto retrovisore e mi sono tagliato la mano" , racconta ancora, "poi ho cominciato a dare calci finché la mia gamba ha attraversato il vetro e mi sono ferito. Mi sono strappato tutta la gamba" . Nel video postato sul celebre social targato Meta si vede anche l'intervento sul posto di un'ambulanza, che presta soccorso alle vittime.

Tra i messaggi di solidarietà postati sotto il filmato, tuttavia, c'è stato anche qualcuno che ha criticato D'Apice per essersi preoccupato innanzitutto, nonostante che il momento drammatico non lo richiedesse, di afferrare il cellulare per riprendere tutto. "Nel 2025 purtroppo esistono ancora degli sciacalli che devono parlare delle cose degli altri senza un minimo di tatto o sensibilità" , ha replicato il giovane. "Abbiamo scampato la morte e altre 20 persone insieme a noi. Ed è proprio grazie a quei video e alle foto degli altri che potremo essere tutelati legalmente e per la sanità" , ha aggiunto, "insieme a noi c'erano donne e bambini".

Le parole di Chiara Cainelli

La Cainelli ha prefertito non commentare a caldo quanto accaduto, affidando a un video sui social il ricordo di quegli attimi terribili nella giornata di oggi. La coppia, che viaggiava su un autobus, è stata trasferita solo successivamente sul mezzo che ha subito l'incidente. "A un certo punto abbiamo sentito un forte scoppio e il nostro van ha iniziato a sbandare" , spiega la ragazza. "Ha continuato a trascinarsi per alcuni metri ed è riuscito a fermarsi appena prima di invadere l’altra carreggiata, dove arrivavano camion a grande velocità" .

Quelli successivi sono stati attimi concitati, perché la presenza di fumo e di un forte odore di gas aveva fatto temere che a bordo potesse scoppiare un incendio. "Per fortuna Alfonso era già pronto a saltare e, quando il van si è fermato, ha cominciato a rompere il vetro per permetterci di uscire, perché il mezzo si era ribaltato" , aggiunge Cainelli.