Spike Lee e Adriano Celentano insieme a cena: cosa rivela la foto sui social

È bastata una foto pubblicata sui social network per scatenare il finimondo in rete. Protagonisti Spike Lee, il celebre regista e produttore americano, e Adriano Celentano. Il fatto che il Molleggiato sia tornato a mostrarsi in pubblico sei anni dopo la sua ultima apparizione ufficiale è già di per sé una notizia. Se a questo si aggiungono le voci circolate su una possibile collaborazione tra il regista e il cantante, allora la notizia è ancora più sensazionale.

La foto insieme sui social network

Lo testimonia il risalto che la notizia dell'incontro tra Celentano e Spike Lee ha avuto sul web. La fotografia, che ritrae Adriano e il regista americano, insieme a cena in un locale di Milano è diventata virale sui social network non solo perché Adriano Celentano è uscito dall'esilio (nel quale si era trincerato da anni), ma perché racconta di un possibile progetto tra i due artisti.

L'ultima apparizione di Celentano in tv

Era dal 2019 che il Molleggiato non si vedeva in pubblico. L'ultima apparizione televisiva fu in "Adrian", lo show basato su disegni di Milo Manara, andato in onda sei anni fa su Canale 5. Poi si era allontanato dalla scena pubblica, facendosi sentire - di tanto in tanto - con messaggi e commenti sull'attualità attraverso il suo profilo Instagram. A dicembre 2023 aveva inviato un audio a Mara Venier per Vincenzo Mollica, ospite di Domenica In, e aveva annunciato il ritorno in tv con un nuovo programma. Se il nuovo progetto televisivo del Molleggiato coinvolga Spike Lee non è chiaro, ma è più probabile che il cantante sia stato contattato dal regista statunitense per una collaborazione. O almeno è quello che sperano i fan.

L'ipotesi della collaborazione

L'incontrano a Milano tra i due personaggi ha scatenato molte supposizioni e dato il via a una girandola di ipotesi. Per incontrarsi con Spike Lee Celentano ha lasciato la villa di Galbiate, dove si è "nascosto" negli ultimi anni, e il motivo potrebbe essere un progetto insieme. L'ipotesi più accreditata è il Molleggiato sia stato contattato dal regista newyorkese per lavorare alle musiche - e forse addirittura all'intera colonna sonora - del suo nuovo film "Highest 2 Lowest", un thriller poliziesco con protagonista Denzel Washington, che uscirà a primavera inoltrata e in uscita in primavera e sarà presentato al festival di Cannes.

Dopo la cena a San Siro

A Milano Spike Lee non ha incontrato solo Adriano Celentano. Durante la sua breve sosta in Italia il regista americano si è anche fatto vedere sugli spalti dello stadio San Siro. Come tifoso dell'Inter e grande appassionato di calcio, Lee ha assistito alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra i nerazzurri e gli olandesi del Feyenoord e ha portato fortuna alla formazione di Simone Inzaghi.

L'Inter per me è una passione. Ho imparato tanto da questo club, sia nel calcio che nello stile di vita"

Per l'occasione il produttore statunitense ha indossato anche la tuta d'ordinanza dei neroazzurri sotto alla giacca di pelle e all'Adnkronos ha dichiarato: "