"Spinte a toccare seni nudi...". Tre ex ballerine accusano Lizzo di molestie sessuali

Lizzo, la cantante che ha fatto della lotta contro il body shaming il suo cavallo di battaglia, è stata denunciata per molestie sessuali e ambiente di lavoro ostile da tre ex dipendenti. Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez hanno intentato causa contro l'artista americana formulando numerose accuse contro Lizzo tra cui molestie sessuali, religiose e razziali, discriminazione per disabilità e aggressione. La denuncia è stata presentata giorni fa presso la Corte Superiore della contea di Los Angeles e ora Lizzo dovrà difendersi dalle pesanti accuse.

Secondo quanto riferito dalla stampa statunitense, Lizzo, al secolo Melissa Viviane Jefferson, e la sua compagnia di produzione avrebbero forzato le tre ballerine a intrattenersi con degli artisti nudi in un club di Amsterdam contro la loro volontà oltre a essere state mortificate durante il tour della cantante per l'impegno, il peso e i problemi personali. La causa, che coinvolge anche la Big Grrrl Big Touring e la responsabile del corpo di ballo, Shirlene Quigley, potrebbe prevedere un risarcimento cospicuo se Lizzo venisse condannata.

Le accuse delle ballerine contro Lizzo

Secondo gli atti della denuncia riportati da ApNew, dopo un concerto ad Amsterdam, Lizzo e la sua troupe avrebbero assistito a uno spettacolo sexy in un club nel quartiere a luci rosse della città e " Lizzo ha iniziato a invitare i membri del cast a fare a turno a toccare gli artisti nudi ". Secondo l'accusa, la cantante avrebbe guidato un coro " per spingere la signorina Davis a toccare i seni di una delle donne nude che si esibivano al club" , tanto da fare sentire obbligata in qualche modo la ballerina: " Alla fine, il coro è diventato travolgente e una mortificata signora Davis ha acconsentito nel tentativo di porre fine ai canti ". Ma non solo. Lizzo è accusata di avere richiamato l'attenzione sul peso della Davis, sottolineando davanti al corpo di ballo quanto il suo peso la rendesse " meno adatta " nel suo ruolo.

Discorsi osceni e proselitismo in tour