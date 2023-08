"A Natale ci sposa Emma Bonino". Cecchi Paone annuncia le nozze con Simone

Dall'Honduras all'altare: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono pronti a compiere il grande passo. L'annuncio era già stato fatto a giugno durante il Roma Pride 2023, ma oggi c'è una data e un officiante. Alla fine della fiera non sarà Elly Schlein a unire in matrimonio la coppia, come Cecchi Paone si era augurato pochi mesi fa, ma un'altra figura di spicco della politica italiana: Emma Bonino.

La notizia delle nozze è stata data da Alessandro Cecchi Paone attraverso le pagine del settimanale Chi, che gli ha dato ampio spazio sul numero in edicola questa settimana. In una lunga intervista rilasciata alla rivista, il divulgatore scientifico ha parlato della sua nuova famiglia allargata e del clima sereno instauratosi con i genitori del compagno, inizialmente contrari alla relazione, ma soprattutto disorientati dal coming out del figlio. Poi è arrivato l'annuncio delle nozze, che si celebreranno entro la fine dell'anno.

Cecchi Paone e Simone Antolini, il matrimonio

Il profumo di fiori d'arancio era nell'aria già dallo scorso giugno, quando la coppia - in prima fila al Pride di Roma, si era detta pronta a convolare a nozze. Cecchi Paone e Antolini avevano chiesto pubblicamente al segretario del Pd, Elly Schlein, di sposarli, ma la richiesta è caduta nel vuoto e la scelta è così ricaduta su un altro personaggio politico. " Ci uniremo civilmente davanti a Emma Bonino, prima di Natale", ha confessato il divulgatore scientifico al settimanale Chi, proseguendo l'annuncio: "Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l'invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario" . La data è ancora top secret, ma dicembre rimane un punto fermo.

L'adozione della figlia di Antolini