"Irriconoscibile". Così Madonna ha scioccato tutti ai Grammy

Dalla serata dei Grammy Awards non si parla d'altro che di lei, Madonna. La popstar britannica ha presenziato all'evento di Los Angeles, presentando l'esibizione di Sam Smith e facendo un breve discorso sul palco. Ma a fare discutere è stato soprattutto il suo aspetto: " irriconoscibile ". È la parola più usata sui social network dai fan e dagli spettatori, che hanno visto Madonna alla Bitcoin Arena di LA e hanno faticato a riconoscerla. Il volto ovale, i tratti del viso ridefiniti, gli zigomi e le labbra gonfie hanno mostrato un'altra donna diversa dalla "material girl", a cui il pubblico era abituato.

" Non riesce nemmeno più a sorridere", ha scritto un fan sotto al video della partecipazione di Madonna ai Grammy Awards che da ore circola in rete, mentre un altro replicava : "Ma è irriconoscibile. Sicuri che sia lei? ". Decine di commenti scioccati sul drastico cambiamento che l'artista ha avuto negli ultimi anni e qualcuno ha sentenziato: " Sempre meno riconoscibile. Se vogliamo vedere la Madonna di prima guardiamo sua figlia. È tempo che si ritiri ".

La trasformazione e i video su Tik Tok

Dal 2019 ad oggi Madonna ha subito una vera e propria trasformazione. Ai Billboard Music Awards, dove si era esibita con Maluma, la popstar britannica era apparsa in forma smagliante nonostante i 61 anni. Ma con il passare degli anni, miss Ciccone sembra avere fatto ricorso con eccessiva frequenza alla chirurgia estetica, modificando i tratti del suo viso. Le labbra si sono gonfiate, gli zigomi si sono alzati e gli occhi si sono fatti sottili e i fan hanno iniziato a rumoreggiare. I video condivisi da Madonna su Instagram e Tik Tok sono finiti al centro delle polemiche per la sua metamorfosi e i commenti critici si sono sprecati.

L'apparizione ai Grammy e la polemica social

Quando Madonna è salita sul palco degli ultimi Grammy Awards la polemica è letteralmente esplosa sul web e non solo per il cambiamento del viso. Il pubblico ha trovato la sua svolta dark (abiti neri e trucco deciso) eccessiva e le critiche si sono sprecate: " Non so chi le stia dando consigli, ma ha un aspetto orribile", "Non può essere lei, è totalmente cambiata", "Madonna è stata nominata per "Best New Face" ai Grammy Awards di quest'anno? ". I meme, nei quali viene paragonata a Marilyn Manson e al clow di "Saw", hanno alimentato il clamore attorno alla sua ospitata a Los Angeles e la stampa internazionale ha puntato i riflettori su di lei.

