"Sta sempre in tv...". Esplode la polemica sull'ex suor Cristina Scuccia

Le interviste a Verissimo, l'uscita del nuovo brano musicale e la prossima partecipazione all'Isola dei famosi. La presenza di Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina, in televisione sta facendo molto discutere nelle ultime ore. La giovane siciliana è tornata sul piccolo schermo, nell'ultima puntata di Verissimo, per parlare del suo ritorno alla musica con una nuova canzone, la terza intervista in pochi mesi. E il popolo dei social network si è scatenato.

" Ancora questa?! Ma non faceva la cameriera in Spagna, sta sempre a Verissimo a dire le stesse cose anche basta ", ha commentato un utente sotto al post pubblicato da Cristina Scuccia sulla sua pagina Instagram, che mostrava la sua partecipazione al programma di Silvia Toffanin. Un'opinione comune a altri follower, che non hanno mancato di commentare con toni critici le sue ultime apparizioni televisive.

Il ritorno di Cristina Scuccia in tv

Dopo mesi di silenzio e lontananza dal piccolo schermo, l'ex suor Cristina era tornata su Canale 5 lo scorso novembre per annunciare di avere svestito gli abiti sacri per vivere una vita normale. " Una scelta sofferta ", l'aveva definita lei, che però non poteva fare altro che " seguire il cuore ", tornano a vivere una vita comune a molte coetanee con il sogno di sfondare nel mondo della musica. Da allora Cristina è tornata a Verissimo in altre due occasioni per parlare di nuovi progetti (sarà nel cast dell'Isola dei famosi) e dalla sua nuova vita. L'ultima partecipazione, però, ha sollevato la polemica e mentre in tanti la applaudono per il suo nuovo brano e la sua nuova vita, dall'altra non sono mancate le critiche.

La polemica social sull'ex suor Cristina