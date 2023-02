Dal convento all'Isola dei Famosi: la nuova vita dell'ex suor Cristina

Ha lasciato la vita consacrata e ha cambiato vita, continuando a pensare alla musica. L’ex suor Cristina, oggi Cristina Scuccia, ha fatto parecchio parlare di sé con l’addio all’abito monacale e alla vita da convento, ma non è tutto. Secondo quanto riportato da Tv Blog, la ragazza siciliana figurerebbe tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

L’ex suor Cristina sbarca nel mondo dei reality?

In base a quanto confermato dal portale specializzato, l’ex suor Cristina avrebbe accettato la proposta di Ilary Blasi. In programma in Honduras, il reality show di Canale 5 partirà il prossimo 17 aprile, al termine del Grande Fratello Vip. Il cast è quasi completo, fanno sapere i ben informati, ma c’è ancora qualche casella da riempire e sono attese “bombe”. Cristina Scuccia sarebbe sicuramente un colpaccio per lo show Mediaset, basti pensare al grande dibattito sui social network.

Diventata suor Cristina nel 2008 dopo un incontro con le Suore Orsoline, Scuccia si fa conoscere in tutto il Paese grazie a un talent show. 2014, The Voice: sul palco sbarca una religiosa con una voce soave, in grado di strabiliare il pubblico con la cover di “No One” di Alicia Keys. Un successo clamoroso: il video dell’esibizione ottiene più di 90 milioni di visualizzazioni su Youtube in una settimana. Entrata nel team di J-Ax, suor Cristina duetta con artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue, arrivando a vincere il talent.

Gli album, i musical e ora il reality show

Nel dicembre del 2014 il primo album – “Sister Cristina” (Universal Music Italia) – mentre nel 2015 è nel cast del musical “Sister Act” diretto da Saverio Marconi. E ancora, nel 2016 è tra i protagonisti di “Titanic – Il Musical”. Nel 2018 pubblica il singolo “Felice”, che anticipa il suo secondo album dal titolo omonimo e che presenta dal vivo in occasione del JoyFest 2018 - Eucharist Seminars Festival a Giacarta. Nel corso degli anni Cristina Scuccia viene ospitata in diverse trasmissioni tv in giro per il mondo per parlare della sua fede e della sua passione per la musica. Nel 2019 è tra i concorrenti del talent show americano The World’s Best in onda sulla CBS e della 14ª edizione di Ballando con le stelle in onda su Rai 1.