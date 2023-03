"L'amore di un uomo...". L'ex suor Cristina e la rivelazione a Verissimo

Ha abbandonato la vita da suora per trovare la sua strada nel mondo della musica e forse anche in quello della televisione. Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina, è uscita con il suo nuovo singolo "La felicità è una direzione" e per promuoverlo è tornata in studio a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. L'occasione per esibirsi dal vivo con due ballerini e per parlare dei suoi progetti professionali e personali.

" Sono felice e sto bene. Ho lavorato tantissimo e il mio passato fa parte di me. In questi mesi tantissimi religiosi mi hanno scritto e mi fa piacere. Lasciare non è stato un passaggio facile ", ha raccontato l'ex suora, parlando della sua attuale vita a Madrid e dell'impegno con la musica. La Scuccia è tornata a concentrarsi sulla sua carriera da cantante e con l'uscita del suo nuovo brano, che racconta di gioia e felicità, spera di poter trovare il suo spazio nella discografia italiana come già era accaduto in passato (con due album già all'attivo).

L'amore di un uomo oltre la musica

In studio Cristina Scuccia si è esibita interpretando la sua nuova canzone con movenze sexy e abiti non più castigati, ma è parlando dell'amore che l'ex suora ha fatto una confessione personale. " Capita che degli uomini si siano avvicinati, ma la verità è che questo è il mio tempo, e credo che sia importante godermelo", ha ammesso lei, parlando dei momenti che sta trascorrendo con la famiglia, con se stessa e con gli amici più cari. Poi ha concluso: " Credo che, per ora, ci siano delle tappe da rispettare: l'uomo giusto arriverà ". Non c'è nessun amore, dunque, per suor Cristina che a Verissimo, mesi fa, aveva parlato del suo desiderio di diventare madre.

La partecipazione all'Isola dei Famosi