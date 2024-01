"Ti diverti a umiliarla?": bufera social su Kanye West per le foto hot della moglie

Dopo le foto scandalo a Venezia, un'altra feroce polemica sta travolgendo Kanye West. Da tempo il rapper si occupa del look di sua moglie, Bianca Censori, ma gli abiti scelti per lei, decisamente succinti e audaci, hanno attirato le critiche in più di un'occasione. A Firenze, la Censori indossò un cuscino a coprirle il seno per compiacere il compagno, mentre a Milano la donna indossò solo collant color carne e un top che a malapena conteneva le sue generose forme. Le ultime foto condivise dal rapper sulla sua pagina Instagram, però, sono apparse davvero troppo anche per i suoi fan e la polemica è esplosa sul web.

Le foto pubblicate su Instagram

In una immagine la 27enne australiana appare nuda coperta solo da un collo di pelliccia rosa, che nasconde a malapena il seno e un paio di micro-slip sgambati e una retina in testa per contenere la capigliatura. "Niente pantaloni quest'anno", commenta il rapper, condividendo altri scatti ancora più inquietanti. In uno di questi Bianca Censori appare con un paio di bretelle stringatissime per coprire i capezzoli e ha lo sguardo rivolto verso il basso e Kanye West scrive: "Ti è caduto qualcosa?". In un'altra la moglie indossa anche un bustino in pelle stile fetish e stivali, ma sempre con il seno coperto solo da finissime bretelle. Le foto hanno collezionato due milioni di like ciascuna e migliaia di commenti, la maggior parte dei quali, però, di critica e disapprovazione.

Kanye West criticato per le foto alla moglie

La reazione dei fan e dei seguaci del rapper è stata immediata e tra i tanti commenti sotto ai post è difficile trovare anche solo una nota positiva. "Perché mostri tua moglie in questo modo? Ti diverti a umiliarla?", domanda un follower, mentre un altro: "E' tua moglie e la tratti come una bambola". Mentre altri hanno tirato in ballo le sue figlie: "Non hai rispetto per le donne? Questo è il messaggio che stai mandando. Non hai figlie?", "Quindi North e Chicago possono vestirsi così da grandi? Ti sta bene che i tuoi figli vanno in giro a vedere persone che non indossano nulla in pubblico? Questo è stupido, non geniale per niente". In molti, infine, hanno notano l'inquietante somiglianza tra Bianca Censori e con l'ex moglie di Kanye, Kim Kardashian, e i commenti si sono sprecati. "Ha creato un'altra Kim in laboratorio", ha commentato pungente un utente, mentre una donna ha ricordato che il rapper non amava quando l'ex moglie Kim si mostrava sexy sui social: "Ma non gli piaceva quando Kim mostrava troppo e ora?".