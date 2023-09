Bianca Censori, chi è l'ultima moglie di Kanye West

Da perfetta sconosciuta a star del web in appena sei mesi. La nuova moglie di Kanye West, Bianca Censori, non smette di fare parlare di sé e i motivi sono più di uno. Il primo, la strabiliante somiglianza con Kim Kardashian, prima moglie del rapper. Il secondo, gli stravaganti outfit con i quali si sta mostrando durante la sua lunghissima vacanza in Italia. Il terzo, il suo passato è praticamente sconosciuto.

Fino a gennaio 2023 Bianca Censori era una perfetta sconosciuta. Poi la notizia del matrimonio segreto con il rapper americano Kanye West - fresco di divorzio dalla Kardashian - l'ha catapultata sulla scena. I siti americani hanno cominciato a parlare di lei e in Italia il suo nome e il suo volto sono diventati famosi per lo scandalo di Venezia.

Il matrimonio con Kanye West

Tmz prima e il Daily Mail dopo hanno riferito che Kanye West e Bianca Censori si sono sposati il 9 gennaio di quest'anno con una cerimonia privata. L'unione non sarebbe stata regolarizzata però, vista l'assenza di un certificato di matrimonio. Dopo il "sì" la coppia sarebbe volata nello Utah per una romantica luna di miele in un elegante resort. Da quel momento, Ye - così si fa chiamare il rapper da oltre un anno - e Bianca si sono mostrati in pubblico sempre insieme e le voci sul matrimonio si sono concretizzate quando il rapper ha sfoggiato una fedina all'anulare sinistro lo scorso febbraio a Los Angeles.

Chi è Bianca Censori

Sull'identità di Bianca Censori e sul suo passato invece si sa molto poco. Le uniche notizie che si hanno sul suo conto - oltre all'età, 28 anni, è le origini, Melbourne in Australia - provengono dal suo account LinkedIn. Nel suo curriculum digitale si legge che l'australiana si è laureata in Architettura presso l'Università di Melbourne nel 2017 e nel 2020 ha conseguito un master sempre in Architettura. Dopo avere provato a sfondare nel mondo del fashion design con una sua linea di gioielli - Nylons Jewellery - la Censori ha lavorato come consulente di design presso Kelektiv a South Yarra prima di trasferirsi a Los Angeles alla fine del 2019. Negli States, Bianca è stata subito notata dall'azienda Yeeze, il cui fondatore è proprio Kanye West, e l'incontro fatale con il rapper sarebbe avvenuto proprio negli uffici, dove lei è Architectural Designer.

La trasformazione

Quando Bianca Censori ha conosciuto Kanye West, lui sarebbe rimasto folgorato dall'incredibile somiglianza con la moglie, Kim Kardashian: lunghi capelli scuri, lineamenti simili e fisico prorompente. Ma dall'inizio della loro relazione la donna ha avuto una vera e propria trasformazione optando per capelli corti biondo platino (oggi tornati corvino) e indossando abiti stravaganti - soprattutto collant velati e accessori bizzarri - che l'hanno fatta al centro dei pettegolezzi. Lei, invece, sembra volere mantenere un basso profilo. Non rilascia dichiarazioni e sui social il suo account Instagram è stato cancellato come un'intervista rilasciata nel 2021, che oggi risulta rimossa dalla rete.