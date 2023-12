Panettoni Balocco, Chiara Ferragni nei guai: ora dovrà sborsare un milione di euro

Articolo in aggiornamento

Alla fine è arrivata la stangata per Chiara Ferragni in merito all'affair "Balocco". Dall'Antitrust è arrivata una sanzione complessiva da un milione di euro per le società Fenice e TBS Crew, che gestiscono i marchi e i diritti relativi alla personalità e all'identità personale dell'influencer. Le sanzioni sono state rispettivamente di 400 mila euro e 675 mila euro. Multa anche a Balocco Industria Dolciaria per 420 mila euro.

Viene contestata una pratica commerciale scorretta per aver pubblicizzato il Pandoro Pink Christmas, griffato Chiara Ferragni, lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino. Invece, la donazione era stata effettuata a monte e non era in alcun modo legata ai prodotti effettivamente venduti.