Stefano De Martino assente alla festa di compleanno del figlio Santiago: ecco perché

Nel pomeriggio di ieri, domenica 23 aprile, è stato festeggiato per la seconda volta il compleanno del piccolino di casa Rodriguez-De Martino, Santiago, e - come sempre - è bastato poco per accendere il gossip. Questa volta a catturare l’attenzione è stata l’assenza di papà Stefano che in molti hanno notato e che ha subito dato il via a insinuazioni sull’ipotetica crisi della coppia sempre al centro della cronaca rosa.

Il party a tema “Basket”

Il figlio di Belen e Stefano ha compiuto dieci anni lo scorso 9 aprile e per l’occasione, la famiglia aveva festeggiato a Napoli. Tuttavia, mamma e papà hanno voluto comunque organizzare una festa a tema NBA insieme a tutti i suoi piccoli amici e compagni di scuola a Milano. A documentare il party con tantissimi video e scatti è stata la zia Cecilia, che con Santiago condivide un rapporto davvero speciale. A giudicare dalle immagini, tutto è stato curato nel minimo dettaglio: dai palloncini, alle decorazioni ed il tutto a tema basket, lo sport preferito di Santiago.

Il legame tra Santiago e Luna Marì

A colpire davvero molto è il tenerissimo momento in cui il festeggiato soffia le candeline con la principessina di casa Rodriguez, Luna Marì, nata dall’amore di Belen e l’ex Antonino Spinalbese. Per l’esattezza, il piccolo Santiago ha voluto la sorellina accanto a sé nel momento più importante dei festeggiamenti, quello del soffio delle candeline sulla torta, il tutto naturalmente in compagnia di mamma Belen che osserva i figli orgogliosa.

I presenti alla festa e il grande “assente”

Presenti all’evento per festeggiare Santiago c’erano – oltre che Belen e gli amici di quest’ultimo – Cecilia Rodriguez insieme al compagno Ignazio Moser, Jeremias Rodriguez con la compagna Deborah Togni e i nonni Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani. Grande assente, il padre di Santiago, Stefano De Martino. È stata proprio la madre della showgirl argentina a smentire la voce sul presunto motivo dell’assenza di Stefano De Martino. Infatti, proprio mamma Veronica ha risposto alle critiche mosse al conduttore di Bar Stella, tuonando contro gli hater che già avevano lasciato intendere che ci fosse aria di crisi con la conduttrice de Le Iene. Nulla di tutto questo; e così, la Cozzani ha risposto alle domande dei follower: “Stefano lavora in teatro! Per quello che abbiamo fatto il compleanno anche a Napoli!”.

Dunque, nessuna crisi tra Stefano e Belen; d’altronde, l’ex ballerino di Amici è attualmente impegnato nel suo tour “Meglio stasera! Quasi one man show” (motivo per il quale il compleanno era stato già festeggiato) che gli ha impedito di raggiungere il capoluogo lombardo in tempo per potere festeggiare il figlio Santiago durante questo secondo party.