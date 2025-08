Via i tatuaggi: cosa c'è dietro la scelta di Stefano De Martino

È stato sicuramente uno dei conduttori più seguiti e influenti della scorsa stagione televisiva con un boom di ascolti per il gioco dei pacchi di Rai Uno, "Affari tuoi", che ha fatto "dimenticare" Amadeus: stiamo parlando di Stefano De Martino, il ballerino e showman campano di 35 anni che nelle ultime ore è finito sotto i riflettori per i suoi tatuaggi.

L'indiscrezione

Sembrerebbe, infatti, che il bel conduttore abbia deciso di rimuovere alcuni tatuaggi dalla sua pelle come viene scritto dal settimanale Oggi. " Stefano è conduttore, ballerino, artista, ma in questi giorni l’abbiamo visto sotto l’aspetto di dipendente Rai. Evidentemente sotto pressione ha deciso di rimuovere diverse tracce d’inchiostro, in particolare quelle più visibili. Mi viene in mente una fotografia dove si nota un cerotto sul collo", si legge.

Insomma, dietro questa scelta ci sarebbe l'eventuale zampino della Rai: sarà così? Fino a quando (e se) non ci saranno dichiarazioni ufficiali, ovviamente, si parla per ipotesi ma di recente lo stesso conduttore ha smentito di aver ricevuto richiami da parte della sua azienda. Non sarebbe, in ogni caso, così azzardata l'idea che per essere ancora "più puliti" in Rai, De Martino abbia scelto questa strada pur senza aver avuto degli "obblighi". Ma non è certo la prima volta che si parla dei suoi tatuaggi: nelle scorse settimana anche il settimanale Gente si è occupato della pelle del conduttore campano mostrando due foto, il classico prima e dopo con la rimozione, dal petto, di alcune scritte che aveva in precedenza alcuni dei quali legati all'ex moglie, Belen Rodriguez.

L'avviso ai giovani

Che poi la rimozione dei tatuaggi sia legata anche al "pentimento" per alcune scelte fatte in gioventù? Nemmeno questa ipotesi è da escludere come lo stesso De Martino disse nel 2022. " Ho un po’ di tatuaggi sparsi. Non ve li fate ragazzi, tanto vedrete che cambierete idea.

Sono come le donne che si fanno la frangia e dopo due giorni dicono: ìNon vedo l’ora che mi ricrescano i capelli'".

Insomma: adesso che la sua carriera sta davvero spiccando il volo (si è parlato di un futuro anche come conduttore di Sanremo), ha deciso di eliminare qualcosa anche per un discorso lavorativo?