"Sei finta", "Stica...". Così Chanel Totti risponde agli hater sui social

Se c'è una che non le manda a dire quella è Chanel Totti. Tra frecciatine, provocazioni e sfottò, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, a soli 15 anni, ha già asfaltato più di un hater. Così alla centesima critica ricevuta sotto ai suoi post Instagram per il suo aspetto esteriore definito "finto e ritoccato", Chanel è sbottata. " Mood: sticazzi ", ha scritto l'adolescente nelle storie del suo profilo social, condividendo con i suoi follower la foto di una lampada al neon realizzata proprio sull'omonima parola. Giusto per sottolineare il suo totale disinteresse nei confronti di chi la giudica e critica. E come diceva Bombolo: " Me Cojoni ".

Superati i cinquanta la paura di vedersi invecchiare prende a tutte. Vip e nip. E lo spettro del ritocchino aleggia su tutte, nessuna esclusa. Qualcuno nega, altre si nascondono mentre Antonella Clerici ci mette letteralmente la faccia. " A me piace portare bene la mia età, non vorrei dimostrare vent'anni di meno ", ha confessato sulle pagine del settimanale Chi, mettendo nel mirino le colleghe che abusano della chirurgia estetica: " Vedo facce tumefatte o bocche strane che provocano l'effetto contrario". Eppure, Antonella non disdegna i ritocchini, ma la sua regola è chiara: " Devi avere l'accortezza di fare cose giuste, ci si può aiutare con la medicina estetica mantenendo l'armonia ". Insomma, senza sfigurarsi.