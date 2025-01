"Posticipa i concerti". Mistero sulla malattia di Sting

Ascolta ora 00:00 00:00

Fan di tutto il mondo in ansia per le condizioni di salute di Sting. Stando a recenti indiscrezioni, il cantante inglese sarebbe stato costretto ad annullare i concerti che aveva in programma per un non ben precisato problema di salute. Il "no" tassativo sarebbe addirittura arrivato dal medico curante dell'ex frontman dei Police, che ha imposto assoluto riposo.

La notizia dei concerti annullati, e della malattia del cantante, è arrivata dal suo profilo social, dove sono state spiegate le ragioni dell'improvvisa annullamento delle esibizioni. " Su consiglio del suo medico, a causa di malattia, è con sincero rammarico che Sting deve cancellare la sua apparizione ai Bass Magazine Awards questo giovedì e posticipare i suoi concerti STING 3.0 a Phoenix, AZ (originariamente previsto per il 24 gennaio) al 1 giugno e a Wheatland, CA (originariamente previsto per gennaio 26) al 28 maggio, così come la sua esibizione al 20° anniversario della Cherrytree Music Company, ora in corso il 29 maggio. I fan dovrebbero conservare i biglietti per gli spettacoli posticipati, poiché saranno onorati nelle nuove date. Sting si scusa sinceramente per qualsiasi inconveniente ed esprime la sua gratitudine ai fan per la loro comprensione" , è quanto è possibile leggere sulla pagina Instagram Theofficialsting.

Tutto fa pensare che il cantautore sarà invece presente al FireAid, evento musicale organizzato per raccogliere fondi da destinare alle persone rimaste danneggiate dai recenti incendi che hanno colpito Los Angeles.

Tantissimi i messaggi di vicinanza da parte dei fan del cantante. In molti hanno augurato al loro beniamino di riprendersi e di tornare presto sul palco. "Tornerà presto, è forte, credo sia solo un raffreddore o un'influenza. Comunque, gli auguro di riprendersi e gli mando abbracci e sostegno!", scrive un utente su Instagram. "Non mentirò, il mio cuore ha iniziato a battere così velocemente. Pensavo stesse dicendo che era morto. Preghiere di guarigione caro, ce la puoi fare!" , ha aggiunto un altro. E, ancora: "Invio amore e guarigione a Sting".

Non si tratta della prima volta che Gordon Matthew Thomas Sumner -

in arte Sting - è costretto adalle scene per questioni di salute. Nel 2019, sempre consigliato dal suo medico, annullò alcune esibizioni senza dare delucidazioni sulle sue condizioni di salute.