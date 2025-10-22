La stoccata di Vespa a Sinner: "Perchè un italiano dovrebbe tifare per lui?"

La decisione di Jannik Sinner di non prendere parte alle finali di Coppa Davis in programma a Bologna ha scatenato un putiferio. Il dibattito in rete è infuocato e non mancano le critiche al campione, reo di aver dato priorità alla preparazione, ai prossimi impegni e soprattutto alla corsa per riprendersi il numero uno in classifica. Tra i commenti al vetriolo che più hanno fatto discutere c’è quello di Bruno Vespa, che su X ha lanciato una provocazione: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner?”.

"Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più. Onore ad Alcaraz che scende in campo per la sua Spagna": questo il tweet completo di Vespa. Un attacco frontale al tennista che ha fatto parlare anche per un refuso nel cinguettio: “Alcaraz” è stato ribattezzato “Alvarez”, scatenando l’ilarità di alcuni seguaci.

Il j'accuse di Vespa non è passato inosservato. La leggenda dello silittino Armin Zoeggeler ha chiesto rispetto per Sinner, sottolineando: "C'è chi dice che non è italiano perché parla tedesco? Se abbiamo di questi problemi... Io non ne ho, io so quali sono le mie origini, abbiamo un passaporto italiano. Io non ho un problema". Sulla stessa lunghezza d'onda la campionessa di tuffi Tania Cagnotto: "Che lo parlino loro il tedesco, se ci riescono... Che dire, in passato anche Federer e Djokovic hanno fatto questa scelta. Noi italiani siamo sempre molto bravi a criticare, non lo so. Siamo un popolo di criticoni. Lui è italianissimo, ormai sembra più un'invidia questa".

Vespa non è l’unico ad aver criticato Sinner.