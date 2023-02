"Vi dico la verità su Keita...". Wanda Nara rompe il silenzio su Balde

Dopo giorni di indiscrezioni sul presunto legame tra Wanda Nara e Keita Balde, l'imprenditrice argentina ha deciso di intervenire per fermare i gossip. Tornata in Turchia per seguire da vicino l'ex marito Mauro Icardi, del qual è ancora la procuratrice, Wanda ha voluto mettere a tacere le indiscrezioni che la volevano innamorata del calciatore spagnolo, già sposato con Simona Guatieri.

Incalzata da giornalisti e paparazzi della trasmissione argentina LAM, che erano appostati fuori da fast food - dove Wanda si era recata insieme alla sorella Zaira e ai figli - Wanda ha precisato: " Non ho nulla da chiarire. Non si chiariscono le sciocchezze ". Concisa ed evasiva. Ma le prove, che il flirt ci sarebbe stato, sono arrivate da Mauro Icardi, che ha parlato di foto e video compromettenti, e dal giornalista Jordi Martin, che ha fatto lo scoop. La ciliegina sulla torta è stata il messaggio social pubblicato dalla moglie di Balde, Simona Guatieri, nel quale ha dato della "wacca" alla Nara senza tanti giri di parole.

Wanda Nara è tornata in Turchia da Icardi

Intanto quest'ultima si è riunita, insieme ai figli, all'ex compagno, raggiungendolo in Turchia e tra i due sembra essere in corso una tregua, almeno social. Nelle scorse ore, però, Wanda Nara era tornata sull'argomento relazioni pericolose, rispondendo alle domande curiose dei suoi fan. " Come va con il tuo nuovo fidanzato”, aveva chiesto un follower riferendosi, forse, al gossip su Balde, e lei aveva coinvolto la figlia Francesca nella replica: "Fidanzato? Franci ho un fidanzato nuovo? ". E la bambina aveva negato.

Certo è che il rapporto tra Maurito e Wanda sembra viaggiare sul filo della gelosia e delle vendette. Icardi continua a dire che l'argentina è ancora legalmente sua moglie (sono separati dallo scorso ottobre, come confermato dal loro avvocato), ma lei mantiene le distanze nonostante a legarli ci sia ancora un accordo calcistico. Visti gli alti e bassi all'interno del loro rapporto non sorprenderebbe se, alla fine, i due tornassero insieme dimenticando l'ultimo terribile anno.