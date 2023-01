"Ci sono donne e poi le Wacche". La moglie di Balde furiosa con Wanda

Non solo Wanda Nara. Secondo le ultime indiscrezioni, Keita Balde avrebbe avuto una doppia vita. Il calciatore spagnolo, che gioca nello Spartak Mosca, avrebbe intrattenuto relazioni extraconiugali con altre donne, almeno una, e le prove le avrebbe, ancora una volta, il giornalista Jordi Martin. Il paparazzo spagnolo è pronto a fare nomi e cognomi nel corso della prossima puntata di "Intrusos", programma televisivo argentino, ma intanto la moglie dello sportivo, Simona Guatieri, ha usato parole fortissime contro Wanda Nara sui social network.

Nuove rivelazioni su Keita Balde

La telenovela latina si era fermata alla conferma del flirt tra Keita Balde e Wanda Nara, arrivata proprio per bocca dell'imprenditrice argentina. L'ex moglie di Mauro Icardi ha rivelato di essere stata a Dubai nel resort, dove alloggiava Balde in ritiro con la sua squadra. A Jordi Martin, poi, Wanda ha confermato di avere avuto una liaison con lo sportivo, ma a quanto pare la Nara non sarebbe stata l'unica donna nei pensieri di Keita.

Su Instagram, Jordi Martin ha fatto sapere di avere altre importanti novità inerenti alla scottante vicenda e di essere pronto a mostrarle alla tv argentina: " Ho appena ricevuto le prove di un altro inganno di Keita a sua moglie. Conversazioni tra il giocatore e una ragazza risalenti al 30 dicembre. Simona guarda con i tuoi occhi come tuo marito aveva una doppia vita. A Wanda lui ha sempre detto che era separato ". L'ennesimo scoop di una tresca che in Sudamerica sta tenendo banco da giorni.

La replica di Keita Balde sui social

Le nuove rivelazioni del giornalista spagnolo hanno fatto uscire allo scoperto Keita Balde, che fino a oggi era rimasto in silenzio nonostante la moglie, Simona Guatieri, si fosse esposta sui social e con i media argentini. L'audio, nel quale il calciatore parla con Wanda, lo inchioderebbe alle sue responsabilità, ma su Instragram il calciatore ha chiesto comunque rispetto, parlando di storia senza fondamenta: " Mi dispiace molto che mia moglie Simona e i miei due bellissimi figli siano finiti al centro di questa bufera mediatica infondata. Chiedo vivamente a tutti di rispettare la mia famiglia, che è totalmente ignara delle vicende narrate ".

Lo sfogo su Instagram di Simona Guatieri

È stata meno diplomatica, invece, Simona Guatieri, che sui social ha riversato tutto il suo disgusto per la vicenda, mettendo nel mirino non tanto il marito, che l'avrebbe tradita, quanto l'amante Wanda Nara. " Esistono donne serie, sensibili, sincere, sensuali. Che belle, queste donne profumano di pulito. E poi esistono quelle donne chiamate in gergo italiano Wacche ", ha scritto la modella e influencer nella sua ultima storia Instagram. Un messaggio che a molti ha ricordato quello che scrisse Wanda, oltre un anno fa, contro Eugenia "La China" Suarez, quando scoprì il tradimento di Icardi. Allora l'imprenditrice argentina appellò la rivale come una "zorra", decisamente meno sarcastica della parola usata dalla moglie di Balde.

