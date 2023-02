"Sesso, bugie, ricatti". Cosa si sa del flirt tra Wanda e Keita (e cosa sa Icardi)

In Sudamerica lo considerano lo scoop dell'anno, meglio del triangolo Shakira - Piqué - Clara. Del resto una delle protagoniste, Wanda Nara, è la più discussa e chiacchierata anche in Italia. Se a questo si aggiungono dettagli piccanti e indiscrezioni da spy story, la vicenda diventa davvero esplosiva. Ecco, dunque, tutto ciò che c'è da sapere sulla presunta relazione segreta tra Wanda Nara e Keita Balde.

Wanda e Icardi, amore al capolinea

Li avevamo lasciati distanti (lei in Argentina, lui in Turchia) intenti a contendersi l'affidamento delle due figlie, Francesca e Isabela, e a spartirsi il patrimonio familiare. Il tentativo di riconciliazione tra i due argentini era fallito dopo il viaggio alle Maldive fatto a novembre scorso. Maurito aveva lasciato intendere che l'amore era tornato forte, parlando di favole Disney. Wanda, invece, aveva spento ogni speranza, rispondendo ai fan su Instagram: " Non ha funzionato ". L'avvocato di famiglia aveva confermato che i due erano separati, ma che il calciatore era ancora disposto a lottare per riconquistare sua moglie. Per contro Wanda aveva dichiarato di essere a caccia di un vero uomo e di essere molto corteggiata sui social network da alcuni personaggi famosi.

Chat private e incontri hot

Tra i tanti pretendenti ci sarebbe stato proprio Keita Balde, con il quale l'imprenditrice argentina avrebbe iniziato una conoscenza virtuale tramite chat. Messaggini lusinghieri, complimenti e avances, che sarebbero culminate con l'incontro segreto. Complice la trasferta a Dubai della sua squadra, lo Spartak Mosca, il calciatore spagnolo avrebbe invitato (si dice a sue spese) Wanda Nara, facendola alloggiare nello stesso albergo, nel quale la squadra di Balde era in ritiro. Qui i due si sarebbero incontrati e avrebbero consumato una notte di passione. Sui social l'argentina non ha mai nascosto di essere volata negli Emirati Arabi da sola (senza figli al seguito), ma ha confessato di essere in Medio Oriente per affari (l'imminente apertura di un negozio della sua linea di cosmetici).

Le foto compromettenti

Tutto sarebbe rimasto segreto se solo Mauro Icardi non avesse ricevuto delle foto. Inizialmente sembrava che il calciatore fosse entrato in possesso di alcune immagini delle telecamere di sicurezza, che ritraevano Wanda Nara e Keita Balde insieme nel resort di Dubai. In realtà, quando la notizia è diventata di dominio pubblico, Icardi ha messo nero su bianco (sui social network) come è venuto a sapere del flirt: " Ho i messaggi, le foto e tutto quello che Balde le ha inviato attraverso i messaggi privati di Instagram perché me li ha mandati mia moglie ".

Gelosia e ricatti

Ma perché Wanda Nara avrebbe dovuto girare all'ex marito una chat privata, dove flirta con un altro uomo? La risposta non è chiara, ma a svelare cosa ci sarebbe dietro a tutta la vicenda è stato proprio Jordi Martin. " Questa storia parla di tradimento, amore, lacrime, odio, gelosia e ricatti ", ha scritto su Instagram il giornalista spagnolo, insinuando il dubbio che Wanda lo abbia fatto per vendicarsi del tradimento di Icardi con La China senza considerare che in mezzo sarebbe finita un'altra famiglia.

Bugie e false piste

Quando le foto sono arrivate in mano a Jordi Martin, lo scandalo è esploso e nel mirino è finito Maurito, accusato di avere girato le prove al giornalista e di avere costruito un castello di menzogne per screditare Wanda. Ma con il passare dei giorni il paparazzo spagnolo ha acquisito nuove prove, che hanno fatto luce sull'intera vicenda. Subito dopo avere ricevuto le prove del flirt dall'ex moglie, Icardi avrebbe contattato la compagna di Balde (che lui considerava un amico, visti i trascorsi insieme all'Inter) mettendola in guardia sui comportamenti del marito: " Sei una povera cornuta ". A quel punto Simona Guatieri avrebbe incaricato un'amica a Dubai di verificare il presunto tradimento e avrebbe fatto arrivare le prove della tresca tra suo marito e la Nara al giornalista tramite l'amica, facendo scoppiare lo scandalo.

La conferma di Wanda, il silenzio di Balde

Gli ultimi sviluppi parlano di una situazione di stallo. Da circa ventiquattro ore i protagonisti della vicenda non parlano. Dopo che Simona Guatieri ha dato della "wacca" a Wanda pubblicamente sui social, il marito Keita ha chiesto silenzio e rispetto per la sua famiglia. Mauro è tornato al suo impegno calcistico, mentre Wanda ha fatto parlare Jordi Martin per suo conto, passando al giornalista una foto (dove l'argentina è nella camera d'hotel a Dubai dove avrebbe incontrato Keita con indosso una t-shirt rossa di Balenciaga) che confermerebbe la relazione con il calciatore spagnolo.