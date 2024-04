"Ecco quanto si guadagna Onlyfans". La confessione di Malena

Tempi duri per le star del porno. Il mercato dei contenuti a luci rosse non conosce crisi, ma le piattaforme di contenuti per adulti dilagano sul web e per guadagnare cifre importanti non occorre essere famose né tanto meno professioniste dell'hard. Lo conferma la pornostar Malena che di recente è stata protagonista a "Storie di donne al bivio", dove ha parlato della sua carriera e di quanto guadagna grazie al suo corpo e all'hard.

Malena, quanto guadagna con i porno

" Il set è la parte dove si guadagna di meno" , ha rivelato Malena parlando del cinema hard e confessando che i maggiori guadagni arrivano in realtà da ospitate, televisione e sponsorizzazioni. " Guadagnano molto i produttori e i registi, ma noi attori siamo delle umili formiche perché i diritti non sono di nostra proprietà ", ha ammesso la pornostar siciliana, che vanta un lungo curriculum di pellicole hard girate per lo più all'estero. Malena non ha fatto mistero delle cifre che ruotano attorno al mondo del porno, compensi importanti ma non così astronomici. "Si va da mille a duemila euro a scena in base alla popolarità", ha dichiarato lei, aggiungendo: "Quando lavoro a Budapest faccio di base una sola scena al giorno. I set durano giornate intere fra trucco, preparazione intima personale e ciak".

Onlyfans e il successo delle ragazze normali

La nascita di piattaforme come Onlyfans ha ampliato il raggio di azione delle star del cinema hard, ma ha anche aumentato la concorrenza. Chiunque, infatti, può iscriversi e pubblicare contenuti più o meno hot, ottenendo compensi grazie agli abbonamenti sottoscritti dagli utenti. Così ragazze normali e sconosciute arrivano a percepire anche cifre importanti. "Io in un mese riesco anche a guadagnare 10mila euro al mese. Diciamo spesso, ovviamente dipende da quanto lavoro. Durante il lockdown ad esempio, l’ho sempre dichiarato, sono arrivata ad incassare 27mila euro", ha raccontato Malena proseguendo: "Io sono un’attrice, le ragazze comuni, non popolari, che sono su questa piattaforma guadagnano più di me". Un successo che è determinato dal gradimento degli utenti certo, ma che però penalizza le professioniste dell'hard, ha sottolineato Malena: "Questo ferisce molto le professioniste e le artiste che vedono le altre che lo fanno soltanto per soldi e basta".

Insomma, oggi la gavetta e la professionalità non valgono più neanche nel settore del porno e rimanere al passo con i tempi è difficile anche per le star del settore.