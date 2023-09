"La sua parte da vittima è da Oscar". Antonio Ricci affonda Fabio Fazio

Ormai è andata come doveva andare. Fabio Fazio e Lucianina hanno occupato gli studi del Nove (Discovery): nuovo acquario ma stessa trasmissione ("Che tempo che fa"). In mezzo c'è stato un "tanti saluti" e un trasloco. Nonostante siano passati mesi dalla separazione, però, sulla questione "tanti saluti" è voluto tornare Antonio Ricci, il "padre" di "Striscia la notizia" che - durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del suo tg satirico - ha voluto commentare con pungente ironia la dipartita (in senso poetico, eh) del buon Fazio da viale Mazzini.

" Vogliamo parlare di Fazio che lascia la Rai? Secondo me ha fatto bene. È inutile stare in un posto dove sei sopportato. Tu hai un mercato ", ha dichiarato Ricci proponendo una spiegazione oggettiva sul divorzio tra Fazio e mamma Rai. Ma siccome indorare la pillola non è da Antonio Ricci, ecco arrivare la sonora stoccata, di quelle che ti lasciano lì, senza fiato, intento a capire da che parte è arrivata la botta. " Dall'altra parte, c'è, però, la clamorosa parte che fa… che non lo batte nessuno. La parte da vittima di Fazio è da Oscar" , ha punzecchiato Ricci parlando alla stampa e proseguendo: " È una roba che noi umani non riusciamo a immaginare. Questa volta è riuscito a fare intendere di essere stato cacciato quando aveva già un contratto penso da settembre ". Eccolo là, l'altarino.