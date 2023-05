Il successo, la droga, gli arresti, la svolta: la nuova vita di Lindsay Lohan

L'enfant prodige d'America, Lindsay Lohan, ha voltato definitivamente pagina. Dopo anni turbolenti fatti di arresti, abuso di alcol e droghe, furti e permanenze più o meno lunghe nei rehab, l'attrice americana vive una nuova vita a Dubai, dove si è trasferita definitivamente nel 2017. La svolta è arrivata nel 2020, quando Lindsay Lohan ha conosciuto il vicepresidente del Credit Suisse, Bader Shammas, a un concerto musicale proprio a Dubai e il passo verso una vita normale è stato breve. Nel novembre 2021 la coppia annuncia il fidanzamento ufficiale su Instagram e le nozze si celebrano l'anno successivo (luglio 2022) con una cerimonia privata sempre in Medio Oriente. Ora, a rendere tutto ancora più normale, c'è l'arrivo del primo figlio, che nascerà entro l'estate. Da bad girl a good girl nel giro di pochi anni, insomma. Ma se oggi, alla soglia dei 37 anni, l'attrice può considerarsi definitivamente uscita dal tunnel autodistruttivo, nel quale era finita tra il 2007 e il 2016, il pubblico ricorda bene le denunce, gli arresti e i guai collezionati dalla diva.

Adolescenza "bruciata"

L'esordio nel mondo dello spettacolo per Lindsay Lohan è precoce. A quattro anni è già modella e comparsa in alcune campagne pubblicitarie, mentre a dieci anni entra nel cast della soap opera "Destini" e a undici anni ottiene la sua prima parte nel film "Genitori in trappola". Il vero successo arriva però con i ruoli da protagonista in "Quel pazzo venerdì", "Quanto è difficile essere teenager" e "Mean Girls", pellicole girate tra il 2003 e 2004, che la rendono uno dei volti più giovani e amati del cinema d'America. La Disney la scrittura per altri film come "Herbie - Il super Maggiolino", ma sono tanti i registi che la vogliono e lei decide di tentare anche la carriera musicale incidendo un album nel 2003 e un secondo disco nel 2005. Il successo la travolge, l'attenzione mediatica è tanta e Lindsay inizia a dare segni di sbandamento.

I problemi con alcol e droga

Nel 2007 alcuni giornali pubblicano una foto di Lindsay a una festa a Hollywood, che si inietta eroina. L'attrice ha 21 anni e l'episodio segna l'inizio di un lungo e turbolento periodo per lei. Poco dopo viene arrestata per guida in stato di ebbrezza e possesso di cocaina. La Lohan finisce in tribunale e i giudici le accordano la libertà vigilata. L'attrice alterna periodi sul set a momenti di scarsa lucidità, finendo dipendente dall'alcol e dalle droghe. Nel 2010 viene arrestata per detenzione di droga e trascorre due settimane in un carcere di Los Angeles. Una volta uscita Lindsay Lohan entra in un centro di disintossicazione per curarsi dalle dipendenze e quando esce, tre mesi dopo, ottiene una sorveglianza medica e psicologica, che però non la tiene lontana dai guai.

Nel 2011, infatti, l'attrice viene sorpresa a rubare una collana del valore di oltre 5mila dollari in una nota gioielleria di Los Angeles e viene condannata a quattro mesi di carcere oltre a cinquecento ore di servizi sociali. Nel 2012, la Lohan finisce nuovamente davanti ai giudici questa volta per omissione di soccorso. L'attrice investe un passante in pieno centro a New York, ma invece di soccorrere il malcapitato scappa a bordo del suo suv. In tribunale, Lindsay patteggia tre mesi in un centro di riabilitazione.

L'amore violento con Tarabasov

Nel 2016, Lindsay Lohan sembra avere voltato pagina. L'attrice è lontana dai guai da diversi mesi, ma quando conosce il multimilionario russo, Egor Tarabasov, scopre un altro lato oscuro dell'esistenza, quello della violenza. Lei sfoggia un anello di fidanzamento sui social durante un concerto dei Duran Duran e la voce di nozze imminenti tiene banco sulle riviste di mezzo mondo. Ma la relazione finisce malissimo e le forze dell'ordine sono costrette a intervenire nell'appartamento londinese, dove l'attrice vive. La Lohan accusa il compagno di averla picchiata e di avere tentato di strangolarla. La coppia si riavvicina nell'estate dello stesso anno ma poco dopo, il settimanale Chi, pubblica le foto della violenta lite avvenuta a Mykonos con il milionario russo, immortalato mentre la strattona e la schiaffeggia e l'addio è inevitabile.

La conversione all'Islam e la fuga a Dubai

Dopo quattro anni di assenza dal grande schermo Lindsay Lohan torna con un ruolo nel film "Among the Shadows" e una parte nella serie tv "Sick note". Le voci su una nuova ricaduta nella dipendenza dalla droga, però, sporcano ancora una volta la sua immagine. L'attrice viene accusata di essersi drogata sul set durante le registrazioni del reality di Mtv ma lei nega. Per prendere le distanze da tutto, la diva si trasferisce in Medio Oriente, a Dubai, convertendosi all'islam. La conferma di un cambio di rotta religioso non arriva, ma l'attrice parla di Corano e si fa fotografare con il libro sacro. Intanto il principe saudita Mohammed Bin Salman sembra riservarle attenzioni speciali. Regali, viaggi e gesti che infiammano il gossip. Più che all'amore l'attrice sembra essere interessata maggiormente ad aiutare i rifugiati.

La rinascita di Lindsay Lohan