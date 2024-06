"Relazione tossica, non sopportavo i suoi amici. Lotto per vedere i miei figli". Fedez senza freni su Chiara Ferragni

Fedez ha cominciato a togliersi molti sassolini dalle scarpe nei confronti dell'ex moglie. Dopo la separazione da Chiara Ferragni il rapper aveva scelto la linea del "no comment" poi, quando la situazione con la ex si è complicata Federico Lucia ha iniziato a parlare e a togliersi qualche peso nei confronti della donna che è stata al suo fianco negli ultimi anni. Prima con la revenge song "Sexy Shop" poi nell'intervista rilasciata al canale Twitch, Grenbaud, dove il cantante di Rozzano ha sparato letteralmente a zero contro l'ex moglie e il loro matrimonio: "Non mi abituo al fatto che apro TikTok e vedo video nostalgici su di noi. Mi viene l'ansia. Leggo solo cose che mi riguardano, ultimamente è tutto morboso. Devo stare attento a quello che dico perché viene interpretato male".

Dove vive Fedez e la nuova vita

Fedez ha fatto entrare le telecamere di Grenbaud nel suo nuovo appartamento, un attico al quale si accede solo attraverso un ascensore a chiamata personale, e subito si è tolto il primo sassolino dalla scarpa nei confronti della Ferragni. "Sono contento di questa casa perché è mia e tutto quello che non potevo fare di là, qua l'ho fatto", ha dichiarato Fedez parlando degli arredi, dei video games piazzati in salotto e delle tante opere stravaganti presenti nell'appartamento. Chiaro il riferimento alla nuova casa di City Life, dove lui ha vissuto solo pochi mesi e che era stata progettata negli interni dal migliore amico di Chiara Ferragni, Filippo Fiora, seguendo il gusto, a quanto pare, solo dell'influencer.

Parlando su Twitch, Fedez ha poi spiegato cosa è successo quando ha lasciato il tetto coniugale e ha parlato della sua nuova vita. "Ho vissuto un mesetto in giro per gli Airbnb. Divertente ma con i bambini era una bella rottura di balle perché dovevi trovarlo con le camere", ha spiegato il rapper, proseguendo: "Questa casa è provvisoria, sono in affitto, è la soluzione che sono riuscito a trovare nel più breve tempo possibile. Poi non lo so dove sarò tra cinque anni, non so neanche se son vivo domani".

"Sexy Shop" e le rime sulla fine del matrimonio

Nella lunga intervista sul canale Grenbaud, Fedez ha spiegato anche i motivi che lo hanno spinto a scrivere una revenge song contro la sua ex moglie: "Devo stare attento a quello che scrivo perché può venire interpretato in una certa maniera ma io scrivo le canzoni, di che c...o parlo? Parlo di quello che ho vissuto nell'ultimo periodo". E quello che il rapper ha vissuto negli ultimi sei mesi - ma addirittura negli ultimi sette anni - pare non essere stato piacevole: "Il dissing non c'è. Nel senso che io racconto quello che ho vissuto a modo mio. Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda. Quindi non mi sembra di attribuire colpe a nessuno. Parlo di una relazione tossica in cui ci facevamo entrambi del male". Eppure, sui social network vendevano un sogno, quello dei Ferragnez, e un amore indistruttibile che alla fine si è rivelato più fragile e costruito di tanti altri.

Fedez contro gli amici della Ferragni

Un altro sassolino dalla scarpa, Fedez se lo è tolto nei confronti degli amici dell'ex moglie, influencer e persone considerate di fiducia dall'imprenditrice digitale che, però, non sono mai andate a genio al rapper. E nel brano "Sexy Shop" Federico Lucia lo ha detto chiaramente: "Nel testo della canzone mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui fortunatamente mi sono liberato. Perché ovviamente quando chiudi una relazione, chiudi sia con la persona, ma anche con tutto e tutti". Poi l'affondo: "Io non ho mai fatto segreto pubblicamente che non ho mai sopportato l'ambiente circostante. Pubblicamente e nei Ferragnez, sempre. Non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza e pagare anche le vacanze".

La stoccata sulla gestione della comunicazione

Commentando l'ospitata a Belve, da Francesca Fagnani, Fedez si è tolto l'ennesimo sassolino contro Chiara e la scelta di affidarsi a un team di esperti per gestire la crisi post Pandoro Gate e la comunicazione. "A conti fatti io credo di essere andato a Belve a fare una cosa e credo di averla fatta bene. E non sono andato lì per me, banalmente. Anche se dall'altra parte (Chiara Ferragni, ndr) non è stato apprezzato, credo di avere fatto tutto quello che team di comunicazione pagati fior fior di soldi non siano riusciti in mesi, io l'ho fatto in una sera. E l'ho fatto sempre per i miei figli, banalmente", ha tenuto a precisare il cantante, pungolando l'ex sui suoi errori di comunicazione.

Fedez oggi, la gestione dei figli e Paloma

Concludendo l'intervista, Fedez ha parlato del suo presente: "Mi focalizzo solo sui pro, perché se guardo i contro dovrei buttarmi dal balcone". Il rapper ha definito la sua attuale situazione di padre single separato come un "capitolo nuovo della vita" e ha spiegato: "Sono tornato a uscire con i miei amici che vedevo meno e ho riallacciato rapporti con persone del mio ambiente. Frequento persone che mi piacciono, prima no". Leone e Vittoria, i figli avuti da Chiara Ferragni, rappresentano invece un tasto dolente: "I miei figli sono un argomento complicato, sto lottando per vederli il più possibile". E sul cane di famiglia, Fedez si è tolto un altro sassolino dalla scarpa: "Paloma non ce l'ho io.

Ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo undi cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente, e non lo vedo più. Mi gira il ca**o".