"La suora è morta". L'attacco choc di Helena a Cristina e l'ira di Pamela

Ormai le liti sono all'ordine del giorno in Honduras tra i naufraghi dell'Isola dei famosi. La stanchezza inizia a farsi sentire a tre mesi dall'inizio dell'avventura e gli scontri si moltiplicano. A infiammare gli animi è soprattutto Helena Prestes, che non perde occasione per alimentare discussioni e provocare qualche compagno di avventura. Nelle scorse ore Cristina Scuccia ha preso le distanze dalla modella brasiliana scatenando la reazione di Pamela Camassa, che ha duramente criticato Helena.

A dare il via alla bagarre su Playa Tosta sono state alcune dichiarazioni della Prestes nei confronti dell'ex suor Cristina, giudicata una stratega e tutt'altro che accomodante e tranquilla come si era dimostrata nei primi giorni sull'Isola. Le due naufraghe sono arrivate ai ferri corti e Pamela Camassa si è schierata in difesa della siciliana, criticando duramente Helena: " Tu provochi tutti. Per far sbroccare Cristina Scuccia ce ne vuole. Hai detto: 'La suora è morta'. Ti rendi conto che tu sparli sempre e ti spacci per educata ma poi non lo sei?!". La brasiliana ha provato a negare di avere parlato male della Scuccia, ma Pamela le ha ricordato le sue esatte parole: "Le hai detto: 'Suora morta senza umanità '".

Lo scontro tra Pamela e Helena all'Isola