Isola dei Famosi, ecco quando ci sarà la semifinale

Dopo la cancellazione della puntata di lunedì 12 giugno a causa della morte di Silvio Berlusconi, l'Isola dei famosi torna in prima serata su Canale 5 con gli ultimi due appuntamenti di stagione. Mediaset ha riprogrammato la messa in onda della semifinale, che si sarebbe dovuta svolgere nel giorno della scomparsa del Cavaliere. Il reality condotto da Ilary Blasi si concluderà nel giro di brevissimo tempo con semifinale e finalissima a distanza di pochi giorni l'una dall'altra. Dunque, nessuno slittamento di una settimana come anticipato da alcuni siti.

" Dopo le variazioni in tv di mercoledì 14 giugno, giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, la programmazione Mediaset tornerà alla normalità, a cominciare dal recupero della semifinale dell'Isola dei Famosi ", ha anticipato il sito DavideMaggio.it, svelando la data della messa in onda della penultima puntata del reality di sopravvivenza di Canale 5, che si svolgerà venerdì 16 giugno. L'Isola prenderà il post della serie turca La Ragazza e l'Ufficiale, le cui puntate verranno anticipate a giovedì 15 giugno sempre in prima serata su Canale 5 per poi riprendere con al regolare programmazione venerdì 23 giugno.

A poche ore dall'annuncio i naufragi sono già stati informati del cambio di programma. L'inviato dell'Isola dei famosi, Alvin, è andato personalmente su Playa Tosta a informare i concorrenti della scomparsa dell'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, annunciando la riprogrammazione della semifinale. Non cambia, invece, la data della finalissima del programma, fissata per lunedì 19 giugno. Mediaset e la produzione hanno ritenuto opportuno non fare slittare di una settimana le ultime due puntate per questo i naufraghi si troveranno a lottare per la vittoria in appena quattro giorni.

Per quanto riguarda il televoto settimanale, che vedeva a rischio eliminazione Helena Prestes e Gian Maria Sainato, tutto è rimasto invariato. Le votazioni sono rimaste aperte e l'esito si conoscerà venerdì sera. Inoltre, nel corso della penultima puntata sarà aperto un nuovo televoto flash e ci saranno alcune sorprese per i naufraghi; una tra tutte l'arrivo a sorpresa di Fabio Alisei, speaker dello Zoo di 105, che sbarcherà in Honduras per Marco Mazzoli. Alla fine della serata si conosceranno i finalisti dell'Isola, che lunedì 19 si contenderanno la vittoria finale.