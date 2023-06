"Una delusione", "Senza personalità". I naufraghi condannano Cristina Scuccia

La diciassettesima edizione dell’Isola dei famosi non fa mancare critiche e ingiurie ai concorrenti, anche dai naufraghi stessi. Dopo le discussioni con Cecchi Paone e Andrea Lo Cicero, prima in classifica per voci e chiacchiericci è sicuramente l’ex gieffina Nathaly Caldonazzo, che tuttavia non lascia indietro l’ex suora Cristina Scuccia, vittima di pesanti osservazioni sul suo comportamento, nonostante i voti dell'ultima pagella.

Non sorprendentemente, in primis, a distruggerla sono le annotazioni di Alessandro Cecchi Paone, che quest’anno sembra non poter fare a meno di liti furibonde: “Cristina Scuccia è stata una delusione. Essendo laico, ero incuriosito dal suo percorso di religiosa che dopo quindici anni ha scelto di abbandonare il convento rinunciando ai voti. Volevo avere uno scambio con lei dal punto di vista teologico ma mi sono trovato davanti un muro”. Ad aggiungersi a queste illazioni sono anche le parole di Patrizia Caldonazzo, che per asfaltare la strada della vittoria alla sorella, ha deciso di sotterrare ogni altro concorrente in gara: “Non ha personalità, non emerge, rimane sempre un passo indietro agli altri e non prende posizioni”, confutando quel precedente “Mi è totalmente indifferente”.

La vita sull’Isola

Levarsi il velo l’aveva già, inevitabilmente e forse, per lei, non così inaspettatamente, catapultata in un vortice infinito di biasimo e contestazione da parte dell’opinione pubblica. Da quel momento, infatti, quando nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, il 20 novembre 2022 ha annunciato la sua decisione di rinunciare ai voti, la Scuccia non è stata più come l’abbiamo conosciuta, fisicamente e caratterialmente. Scegliere la musica come unica attività a cui dedicarsi l’ha messa di fronte a delle scelte, comportandole rinunce su ciò che un tempo aveva sacralmente eletto a stile di vita. Ora la cantante ha rilanciato i dadi per colmare le cristiane restrizioni. Così, nuove sfide, professionali e personali, l’hanno fatta approdare sulle spiagge dell’Honduras: “Penso sia importante vivere la vita pienamente perché è un dono e ne abbiamo una soltanto. Io mi sto confrontando con tantissime paure, elementi che ho trovato anche qui sull’Isola, ma penso che la paura non sia compagna della luce e penso sia importante affrontarla”. Sfide che che la concorrente sta affrontando con alti e bassi.

Il gioco, infatti, non è facile per lei, e già dalle prime notti, aveva confessato di aver provato “paura” un “forte disagio”, causati dalla fobia del buio. A consolarla e tranquillizzarla è stata Corinne Clery, che ha raccontato l’accaduto: “Non stava bene, mi faceva tenerezza. L’ho trovata spaventata, seduta impietrita. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta. Ieri lei ha iniziato ad urlare ‘Oddio cos’è quella cosa? Aiuto’. E invece era solo una fogliolina. Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Qui è buio pesto, non c’è nemmeno una luce, non si vede nulla”. “Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa. Purtroppo è stata una notte molto dura, sono sincera”, queste le parole con cui la cantante aveva poi tranquillizzato i fan.