Super Bowl, tutti i vip scatenati sugli spalti (e nelle feste)

I Kansas City Chiefs sono entrati nella storia vincendo per la seconda volta consecutiva il Super Bowl. Era da diciannove anni che una formazione non si aggiudicava il titolo due volte di seguito, ma la squadra del Missouri a Las Vegas ce l'ha fatta, strappando la vittoria ai San Francisco 49ers, che hanno ceduto a un soffio dal touchdown decisivo messo a segno nei tempi supplementari da Mecole Hardman.

I personaggi famosi al Super Bowl

Come al solito il Super Bowl ha richiamato pubblico e vip e l'evento, il più importante degli Stati Uniti, ha fatto parlare di sé non solo in termini sportivi ma anche di gossip. Mentre a bordo campo c'erano personaggi del calibro di Jay-Z, Beyonce e le figli e Usher - che nell'intervallo si è esibito nei suoi maggiori successi - sugli spalti si sono visti Lady Gaga, Paul McCartney, Jimmy Kimmel ma soprattutto lei, la "fidanzatina d'America", Taylor Swift arrivata direttamente da Tokyo, con il suo jet privato, per assistere al match. Il motivo? In campo c'era il suo fidanzato, Travis Kelce, il tight end dei Kansas City Chiefs.

Super Bowl 2024, le star sugli spalti, da Jay-Z a Gwen Stefani. FOTO https://t.co/8wnUBKwmju — Sky tg24 (@SkyTG24) February 12, 2024

Taylor Swift scatenata in tribuna

La cantante statunitense ha interrotto il suo tour il Giappone per assistere al Super Bowl e sostenere il fidanzato Travis Kelce, che frequenta da circa sei mesi, poco prima dell'inizio della stagione sportiva. In tribuna insieme a Taylor Swift c'erano le amiche di sempre Lana Del Rey e Blake Lively, che si sono letteralmente scatenate all'Allegiant Stadium. Le telecamere della Cbs hanno indugiato spesso (si dice almeno dodici volte) su di lei, che ha assistito al rush finale verso la vittoria dei Kansas City Chiefs mano nella mano alla madre del giocatore e con vicino il fratello di lui, Jason. Sugli spalti c'era anche la famiglia Swift quasi a confermare che la relazione tra il football player e la cantante più amata d'America è solido.

Il bacio in campo tra Kelce e Taylor Swift

Il 58esimo Super Bowl è stata l'occasione giusta anche per un annuncio. Beyonce ha svelato che a breve (il 29 marzo) uscirà la seconda parte del suo album "Renaissance" e lo stadio è letteralmente esploso. Applausi e grida dagli spalti anche quando Taylor Swift è corsa in campo per abbracciare Travis Kelce, esultando insieme agli altri giocatori della squadra. La cantante ha atteso che i Kansas City Chiefs avessero alzato il Vince Lombardi Trophy, al grido di "Viva Las Vegas", per correre a baciare con passione Travis Kelce in mezzo al campo. Le foto del bacio hanno fatto il giro del mondo in pochissime ore, una consuetudine per la Swift che è l'artista più ascoltata al mondo.