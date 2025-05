A Leolandia la "Supermegafesta" dei DinsiemE per celebrare la mamma

Ascolta ora 00:00 00:00

Sabato 10 maggio, in prossimità della Festa della Mamma, Leolandia apre le porte alle famiglie per una giornata all’insegna della gioia e della musica. Ospiti d’eccezione i DinsiemE, che porteranno sul palco tutta l’energia della loro Supermegafesta, titolo del loro ultimo brano che eseguiranno dal vivo.

Lo spettacolo

Tornano a Leolandia Erick e Dominick, amatissimi protagonisti del family entertainment tra web, musica e cinema, pronti a far vivere emozioni uniche a grandi e piccoli. L’appuntamento è fissato per il primo pomeriggio: alle 14:50 i due creator saliranno sul palco Minitalia per un mini live-show aperto a tutti, seguito da un momento speciale dedicato ai fan, che potranno incontrarli da vicino e scattare una foto insieme.

Nel tardo pomeriggio, i DinsiemE saranno protagonisti di uno spettacolo live alla LeoArena, affiancati dall’immancabile Leo e dallo staff dell’animazione del parco. Durante lo show, verranno eseguiti anche i loro brani più recenti, Io e te e Supermegafesta.

Chi sono i DinsiemE

Con una community che supera i 2,3 milioni di iscritti su YouTube e un seguito consistente anche su TikTok e Instagram, Erick e Dominick sono tra i volti più amati del family entertainment italiano. Dal 2017, hanno dato vita a un universo di contenuti che include video comici, challenge, vlog, racconti fantastici e canzoni originali diventate veri tormentoni per i più piccoli.

Tra i titoli più noti: Favola, Estate Perfetta, Non prende il Cell, Slime Fest, Insieme e La Canzone della Felicità. Il 2023 ha rappresentato una svolta con il debutto cinematografico Il Viaggio Leggendario, accolto con entusiasmo dal pubblico e accompagnato dall’omonimo brano.