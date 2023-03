"Ti piace Tango?". Il siparietto di Tananai col tassista (che non lo riconosce)

A volte la realtà supera la fantasia, e il "siparietto" avvenuto in un taxi di cui è stato protagonista il cantante Tananai somiglia ad uno di quegli sketch diverenti con protagonisti famosi. E invece non c'è stato nulla di organizzato, ma è stato solo un caso che ha fatto entrare nell'auto il cantante, mentre il conducente stava ascoltando proprio il suo brano Tango, presentato a Sanremo, con cui è arrivato, acclamatissimo, al quinto posto della classifica.

Un'occasione troppo ghiotta per non registrare tutta la scena con il telefonino e stuzzicare un po' l'ignaro conducente. E così Tananai comincia a canticchiare il suo stesso brano, e rivolgendosi al tassista mentre riprende la scena, gli chiede di alzare il volume domandandogli poi: " Le piace?" . " Sì ", risponde senza indugio il conducente, che non ha assolutamente idea che quel cliente non soltanto sia un cantante famoso, ma proprio il protagonista di quel brano. " Mi fa piacere, abbiamo gli stessi gusti ", gli risponde Tananai, che ormai intavolato il discorso si sente chiedere: " Lo ha visto il Festival ?".

Impossibile non sorridere a quella domanda, tanto che la risposta appare scontata: " Sì, e ci sono anche stato ". Poi la rivelazione all'imbarazzato tassista: " Sono Tananai ", e la risposta: " Quel... Tananai? Allora dopo ci facciamo una foto insieme ". Ma il siparietto non finisce qui, e continua il gioco degli equivoci quando, cavalcando l'onda di un tormentone a cui in questi ultimi anni è stato sottoposto il cantante, qualche tempo fa un fan gli chiese una foto chiamandolo Rkomi, e ultimamente è stato scambiato per Paolo Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi, nonché co-autore della canzone Tango di Tananai; dice al sempre più confuso tassista: " Sono il nipote di Antonacci ". " Quell'Antonacci? ", ripete nuovamente il conducente: " No, ma chi è sto Antonacci? Lo odio" , dice Tananai prendendolo in giro e ammettendo poi di aver scherzato.

Tango, la canzone di Tananai protagonista di questo siparietto, è stata appena certificata Disco d'Oro, e ironia della sorte sta avendo più successo del suo stesso protagonista. Una grande soddisfazione per l'artista milanese, il cui vero nome è Alberto Cotta Ramusino, che in soli due anni è riuscito a scalare le classifche ottenendo un grande successo.