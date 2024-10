Tapiro d'oro a Francesco Totti per la vicenda Marialuisa Jacobelli. Ma il Pupone rifiuta la statuetta

Ascolta ora 00:00 00:00

"Io non prendo più Tapiri" . Così Francesco Totti ha rifiutato il tapiro d'oro che Valerio Staffelli ha cercato di consegnargli all'aeroporto Fiumicino di Roma al rientro dalla breve trasferta di Miami. Striscia la notizia ha intercettato l'ex capitano giallorosso e la fidanzata, Noemi Bocchi, mentre rientravano nella capitale dopo il breve viaggio negli Stati Uniti, dove la coppia ha partecipato a un torneo di paddle. Una "fuga" coincisa con lo scoppio dello scandalo Jacobelli che ha visto finire nell'occhio del ciclone Totti.

Da giorni non si parla d'altro che del flirt tra la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli e Francesco Totti. La scorsa settimana la rivista Gente ha pubblicato le immagini esclusive dell'incontro segreto che Jacobelli e Totti hanno avuto in un albergo romano settimane fa. Un incontro che parla di una liaison che il Pupone avrebbe voluto mantenere privata, ma che la giornalista sportiva - interpellata da Gente - non ha smentito. Anzi. " Io dico no comment, ma due più due fa quattro. Se ci sono le foto è evidente, ma due più due fa sempre quattro" , ha dichiarato Marialuisa Jacobelli a domanda diretta sul coinvolgimento sentimentale con Totti e alla richiesta di conferma del flirt, la giornalista ha risposto: " Sì ". A quel punto Noemi Bocchi e Totti si sono imbarcati sul primo volo destinazione Miami. Inizialmente si è parlato di una fuga dovuta allo scandalo, ma poi fonti vicine alla coppia hanno svelato che il viaggio era in programma da tempo.

Al rientro dagli Stati Uniti, però, Totti è tornato a scontrarsi con la realtà del gossip e Striscia la notizia non ha perso l'occasione di consegnargli un Tapiro d'oro. Valerio Staffelli ha intercettato il Pupone e Noemi Bocchi a Fiumicino, ma la reazione della coppia è stata tutt'altro che divertita. Con il volto scuro e poca voglia di parlare, Totti ha risposto visibilmente infastidito sulla presunta liaison con Marialuisa Jacobelli, liquidando la questione con un breve: " Voi sapete tutto meglio di me. E comunque io non prendo più Tapiri" .

Decisamente più disponibile invece Noemi che a domanda diretta di Staffelli, su quali giustificazioni le abbia fornito Totti sul flirt, ha chiarito: "". A quel punto Noemi Bocchi ha preso con sé ilma Francesco, a sorpresa, ha riaperto lo sportello della vettura e lo ha lasciato in strada prima di dileguarsi nel traffico romano.