Totti e il gossip sui tradimenti: la lunga storia di un trentennio

Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi? Gli italiani sono in trepidante attesa di conoscere la verità dietro lo scandalo che ha sconvolto il Paese e che potrebbe cambiare la storia recente. Sarcasmo a parte, considerando che si sta comunque parlando di un ex calciatore, che per quanto bravo resta un ex, e di una donna che fino a due anni fa nessuno sapeva chi fosse, l'interesse nei loro confronti può essere giustificato solamente per la curiosità morbosa sull'evoluzione del presunto tradimento. Perché si sa, gli italiani sono maestri nel trasformare una storia come questa in un romanzo popolare a puntate.

Riavvolgiamo il nastro. Pochi giorni fa, la giornalista Marialuisa Jacobelli ha confermato esplicitamente di aver/aver avuto una storia con l'ex Pupone. " Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto è evidente ", ha detto la donna raggiunta dai cronisti dopo che in effetti erano venute fuori delle immagini che li ritraevano insieme in atteggiamenti che lasciavano poco spazio all'equivoco. Un, per altro blando, tentativo di nascondersi immortalato dai fotografi. Dopo questa risposta un po' misteriosa, ma nemmeno troppo, su insistenza dei cronisti, Jacobelli è stata ancora più esplicita: " Sì, c’è una liaison ". E insomma, togliendo qualunque sfizio dello scandalo agli amanti del gossip nostrani, la giornalista ha tolto subito il velo raccontando della presunta storia, come se fosse qualcosa di noto, alla luce del sole. Forse sperava in qualche reazione, se non da lui almeno da Bocchi, che però non c'è stata.

Dopo il silenzio totale, i due sono volati in America, dove erano attesi a Miami per un torneo di padel. Un viaggio programmato da tempo, che per il momento sembra procedere bene per i due, anche se i musi lunghi tradiscono (scusando il gioco di parole) un certo nervosismo. Certo, una smentita è una notizia data due volte, e forse Totti ha imparato la lezione dopo quanto accaduto con Ilary Blasi due anni fa, quando si spese per smentire le voci di una crisi non facendo altro che alimentarle. Ma qui c'è un elemento in più. All'epoca, dall'altra parte della barricata, in mezzo alla coppia, c'era proprio Noemi Bocchi, che a differenza di Jacobelli scelse il silenzio. Questo potrebbe sparigliare le carte?

Solo il tempo lo dirà, per quei pochi curiosoni che si interessano delle vicende amorose di un ex calciatore. Ma intanto c'è già chi fa nota che se uno nasce tondo non può morire quadrato e che come la grande storia d'amore con Bocchi è nata dal tradimento a Ilary Blasi, tutti gli elementi sono allineati perché finisca anche nello stesso modo. Illazioni, per ora. Solo illazioni.

In tutta questa storia solo un elemento regge: la vivacità di Francesco Totti, che da quando è salito all'Olimpo del calcio ha sempre fatto chiacchierare, oltre che per le sue giocate, anche per le sue liaison. Vere, non vere? Chissà. Sta di fatto che il gossip. E non può essere un caso.