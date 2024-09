Il tattoo di Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e Loris Karius insieme, le ultime su Morata e Alice Campello

Ascolta ora 00:00 00:00

In questi ultimi giorni d'estate al centro dei gossip ci sono soprattutto le coppie. C'è chi si è detto pubblicamente addio (Katia Follesa e Max Pisani), chi si è lasciato e non ci ripensa (Alvaro Morata e Alice Campello), chi ci ha messo una pietra sopra (Chiara Ferragni) e chi è stato paparazzato insieme a sorpresa (Michelle Hunziker e il marito di Diletta Leotta).

L'ultimo tatuaggio di Chiara Ferragni in onore dei figli

Fedez è ormai un lontano ricordo per Chiara Ferragni. L'influencer ha scelto un modo efficace e diretto per ribadirlo, cioè tatuandosi sulla pelle il suo amore per i figli. Già, perché dopo l'addio al rapper e la love story sfumata (pare) con l'imprenditore Silvio Campara (già sposato e con figli), la Ferragni ha deciso di puntare sulle certezze: i figli. Così, di rientro dalle lunghe vacanze in giro per l'Europa, l'imprenditrice digitale ha fatto subito tappa nello studio del suo tatuatore di fiducia, Jake Nowicz, per farsi imprimere sulla pelle un nuovo tattoo con la data di nascita dei Leone e Vittoria. Un lungo elenco di numeri scritti in verticale lungo la colonna vertebrale come a volere ribadire che oggi sono i due figli a essere la colonna portante della sua vita.

Katia Follesa e Angelo Pisani, arriva la conferma: "Separati da oltre un anno"

Dopo diciassette anni insieme Katia Follesa e Angelo Pisani si sono detti definitivamente addio. In realtà la separazione risale a un anno e mezzo fa ma, quando le voci sulla rottura si erano diffuse sul web, i due comici si erano affrettati a smentire il gossip. Visti i precedenti (Bruganelli - Bonolis e Amendola - Neri), però, il pubblico aveva già intuito che la smentita avrebbe avuto le gambe corte come le bugie. E così è stato. Nelle scorse ore con un ironico video pubblicato su Instagram Pisani e Follesa hanno confermato l'addio: " Io e Angelo non stiamo più insieme. Siamo felicemente separati. Non l'abbiamo detto prima per un semplice motivo: non fregava niente a nessuno. Non sempre la separazione è sinonimo di rottura, nel nostro caso è stata un'occasione per poterci autorizzare a essere quello che siamo, percorrendo due strade diverse. Non c’è una cosa giusta o sbagliata. Ci siamo noi. Due persone, due anime, due soggetti liberi di essere quello che sono, felici! E noi ora lo siamo" . E per celebrare il nuovo stato di "separati ma felici" i due comici hanno programmato tre nuovi spettacoli comici dal vivo. Insieme.

Michelle Hunziker e Loris Karius paparazzati insieme a Milano senza la Leotta

" Cosa ci fanno l'aitante portiere tedesco e la conduttrice nella notte milanese di fine estate? ". E' la domanda che il settimanale Gente ha posto ai propri lettori pubblicando le foto esclusive della serata che Michelle Hunziker e Loris Karius hanno trascorso assieme senza Diletta Leotta. L'insolita coppia non era sola ma in compagnia di altre persone, ma la complicità e gli sguardi di fuoco tra i due non sono sfuggiti agli obiettivi dei fotografi, che li hanno immortalati fuori dal ristorante Cipriani. Quattro chiacchiere l'uno al fianco dell'altra (probabilmente in tedesco), sorrisi sornioni e baci di commiato ed è subito gossip. Cosa ne penserà Diletta?

Morata-Campello, parla l'influencer: "Mi trasferirò vicino ad Alvaro"

Mentre il gossip si infiamma sulla presunta liaison tra Alice Campello e Andrea Iannone, l'influencer veneziana ha rotto definitivamente il silenzio e ha rilasciato una lunga intervista al magazine spagnolo Vanitatis, rivelando parte dei motivi che hanno portato lei e Alvaro Morata a separarsi: " Ci siamo sposati molto presto, ero una ragazza di 21 anni immatura. Ho avuto la depressione postpartum dopo la nascita di mia figlia, anche lui ha avuto un periodo difficile, a causa della pressione del mondo del calcio, e non siamo stati buoni l'uno per l'altro" . Alice Campello non è entrata nei dettagli ma ha ribadito che le "corna" non rientrano nelle motivazioni dell'addio e che il divorzio sarà consensuale ma non urgente. " Non c'è nulla sul tavolo, non ci siamo ancora messi d'accordo su nulla, non abbiamo fretta e ho altre priorità al momento. Abbiamo gli stessi avvocati e un ottimo rapporto" , ha raccontato l'influencer.

Forse vicino a Milano, ma il mio trasloco non sarà imminente, non ho nemmeno cercato un appartamento a Milano. Ma voglio che i miei figli vedano il loro padre"

Le priorità, ha assicurato lei, riguardano dove andrà a vivere insieme ai quattro figli: "