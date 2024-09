Taylor Mega e il flirt con Fedez, Asia Argento in love con Rosa Chemical, Eros dice addio a Dalila

Ascolta ora 00:00 00:00

Gossip dal sapore estivo per questo weekend nonostante l'arrivo dell'autunno. C'è chi confessa un flirt tanto chiacchierato (Taylor Mega con Fedez), chi si dice addio (Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino), chi (forse) fa coppia da un po' (Asia Argento e Rosa Chemical) e chi si trasferisce in Italia (Alice Campello).

Tapiro d'oro a Taylor Mega

Dopo Fedez e Tony Effe anche Taylor Mega ha ricevuto un Tapiro d'Oro, ma il dissing tra i due rapper non c'entra o meglio è marginale. L'influencer è finita nella rete di Striscia la notizia per il flirt avuto con Fedez (pare) quando lui era sposato con Chiara Ferragni e la crisi tra i Ferragnez era lontana. Tra le rime del dissing i due rapper avevano ammesso che entrambi ci avevano provato con le rispettive ex compagne, ma la ciliegina sulla torta del gossip l'ha messa Fabrizio Corona, svelando che Taylor e Fedez avrebbero consumato una notte di passione nello studio del rapper dopo un breve corteggiamento. Quando? Prima o durante il matrimonio con Chiara Ferragni non è chiaro. Così Valerio Staffelli ha raggiunto Mega per cercare di ottenere risposte ma l'unica conferma arrivata da parte dell'influencer è sulla liaison. "Una storia con Fedez? Sì, anche se forse 'storia' è esagerato", ha ammesso Taylor Mega, evitando però di rispondere alla domanda più importante: "È successo mentre il rapper stava con Chiara Ferragni?". Risposta non pervenuta.

Asia Argento e Rosa Chemical, nuova coppia?

Asia Argento e Rosa Chemical sono la coppia che non ti aspetti. Eppure, negli ultimi giorni, la loro presenza l'uno al fianco dell'altra ha destato scalpore sui social network. L'attrice e il cantante sono stati paparazzati insieme alla sfilata di Maison Margiela in occasione della Fashion Week. La coppia è arrivata mano nella mano e poche ore dopo l'evento ha condiviso sui social alcune fotografie private, che li immortalano insieme nella loro quotidianità. Si frequentano? È una mossa pubblicitaria? I dubbi serpeggiano tra gli utenti del web. Lui l'ha definita la sua "musa" (lei idem) e l'idea che Rosa Chemical e Asia Argento stiano collaborando a un progetto comune si è fatta concreta. Non rimane che attendere sviluppi.

Eros Ramazzotti, è finita con Dalila

Dopo sei mesi di voci e indiscrezioni sembra davvero essere giunta al capolinea la storia d'amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. Secondo quanto rivelato dal settimanale DiPiù il cantautore e l'immobiliarista si sarebbero detti addio dopo mesi di incomprensioni. Dalila ed Eros facevano coppia fissa da quasi due anni. Ramazzotti aveva ufficializzato la relazione pubblicando la foto di un loro bacio all'inizio del 2023. Ma l'amore non è durato. " Decisione presa di comune accordo, non sono riusciti a superare la crisi", riferisce DiPiù Tv, citando fonti vicine alla coppia. Due mesi fa, quando l'indiscrezione era circolata in rete, Eros e Dalila avevano smentito la notizia pubblicando una foto insieme, nella quale apparivano felici e in sintonia. Oggi nessuna smentita è arrivata.

Alice Campello si trasferisce a Milano (vicino a Morata)

Alla fine Alice Campello ha lasciato Madrid per tornare in Italia. La separazione da Alvaro Morata è confermata (nessun ritorno di fiamma per il momento), ma l'influencer aveva dichiarato di volere rimanere vicino all'ex marito (che ora gioca nel Milan) per il bene dei propri figli.

Nelle scorse ore Campello ha pubblicato sulla propria pagina Instagram alcune foto di lei con i quattro figli su un jet privato. "Nuovi inizi", ha scritto l'influencer svelando di essere in procinto di trasferirsi a Milano per vivere la sua nuova vita da mamma single ma vicina all'ex.