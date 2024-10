"Erano una coppia aperta". Taylor Mega di nuovo su Fedez e Chiara Ferragni

Ascolta ora 00:00 00:00

Taylor Mega non ha certo bisogno di visibilità ma le ultime dichiarazioni rilasciate su Fedez e Chiara Ferragni l'hanno portata inevitabilmente al centro del gossip. Alcune settimane fa, a seguito del dissing tra il suo ex fidanzato Tony Effe e Fedez, l'influencer ha ammesso di avere avuto un flirt con il rapper di Rozzano nel periodo nel quale lui era ancora sposato con l'imprenditrice digitale. A fare scalpore sono state soprattutto le dichiarazioni rilasciate da Taylor sui Ferragnez, definiti una "coppia aperta". Oggi a distanza di settimane, l'influencer è tornata sull'argomento nel corso dell'intervista rilasciata a Gurulandia, il podcast di Marco Cappelli, e ha confermato che Chiara e Federico vivevano una relazione "aperta".

La verità di Taylor Mega

" Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce quello che vuole capire. Io se parlo è perché so delle cose", ha affermato Taylor Mega sul canale Gurulandia, rispondendo alla curiosità di Marco Cappelli sulle dichiarazioni rilasciate a inizio ottobre circa la relazione segreta avuta con Fedez. L'influencer non si è rimangiata quanto detto ai microfoni di Valerio Staffelli - ovvero che non c'era stato alcun tradimento da parte del rapper nei confronti di Chiara Ferragni (" Non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta ") - e ha ribadito di essere a conoscenza di fatti che proverebbero che i Ferragnez avevano una relazione aperta ad altre frequentazioni.

Le ultime dichiarazioni

" Da quello che ho saputo, so che erano una coppia aperta e lo confermo anche adesso", ha dichiarato Mega durante la registrazione del podcast, proseguendo: " Sì ho sentito cosa ha detto a Striscia la Notizia, che 'aperta è quando tutti e due vanno con altre persone e non quando è a senso unico'. Ma cosa poteva dire? Secondo voi poteva dire altro? Cosa avrebbe potuto dire a Striscia? Eh, allora. Se io parlo è perché so o è una cosa che è successa, punto. Non invento niente".

Taylor ha ricordato il servizio di Striscia nel quale Staffelli consegnava il tapiro d'Oro all'imprenditrice digitale proprio in merito alle dichiarazioni fatte da Taylor Mega. Ma la Ferragni si era smarcata sostenendo di non essere a conoscenza che quella con Fedez fosse una relazione aperta. Una "bugia" secondo l'influencer di Udine, che continua a sostenere la sua tesi.