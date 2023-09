Taylor senza corteggiatori, Elodie nuda, Rosa Chemical e la sua ossessione

Il primo weekend di autunno è scaldato dai gossip che ci fanno tornare indietro con la mente all'estate appena conclusasi. Tra corteggiamenti, foto osé, ritocchini e confessioni inattese ce n'è per tutti i gusti.

Taylor Mega senza corteggiatori

È bellissima, biondissima, altissima e pure ricchissima. Eppure, Taylor Mega è single. Più single di quanto non lo fosse dieci anni fa, quando era ancora semi sconosciuta. Sarà la popolarità o i suoi alti standard, tant'è che la Mega non riesce proprio a trovare la sua metà. Lo ha confessato a un follower che, per curiosità, le ha chiesto: " Ma dove sono questi corteggiatori che non ce ne fai vedere nessuno?". Risposta: non pervenuti. "Me lo chiedo pure io", ha replicato la modella e imprenditrice in una storia Instagram, spiegando divertita: "Non ce ne sono, non so cosa stia succedendo agli uomini, non sanno più corteggiare! E quei pochi che ci fai un pensierino non ce la fanno proprio". Meglio buttarsi sul gentil sesso.

Elodie come Eva (nuda sul web)

Ops, Elodie lo ha fatto di nuovo. Dopo avere annunciato il suo tour, comparendo svestita sui social, l'ex cantante di Amici ha pubblicato il nuovo singolo sfoggiando il suo corpo sul web. Un po' Eva (di Adamo), un po' Dea (l'appellativo EloDea è il più scritto sotto il suo ultimo post), Elodie ha letteralmente infiammato la rete con la copertina del suo nuovo singolo "A fari spenti". L'outfit scelto? Come mamma l'ha fatta: nuda con solo i lunghi capelli (extension, eh) a coprirle il seno. Il risultato del lancio in termini musicali non lo conosciamo, ma intanto su Instagram sono arrivati mezzo milione di like in dodici ore per la foto audace. Per la gioia dei rosiconi.

Alex Belli irriconoscibile, cosa ha fatto l'attore

È lui o non è lui? Se lo stanno chiedendo i fan di Alex Belli, che negli ultimi giorni hanno notato un evidente cambiamento nel suo volto. I tratti del viso dell'attore sono molto più distesi e giovanili di quando ha partecipato al Grande Fratello e qualcuno ha gridato al ritocchino estetico. Lui sostiene che è tutto merito della rasatura (via la barba, via gli anni, insomma), ma a qualcuno il dubbio che sia merito del botox e delle punturine rimane.

Le confessioni "beauty" di Rosa Chemical