"Cristina Buccino, te lo regalo". La moglie di Luca Hernandez lo svergogna sui social

Wanda Nara ha fatto scuola e la lezione è una: come svergognare il tuo compagno sui social network se ti tradisce. La moglie di Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco, sembra avere studiato molto bene e poi messo in pratica il metodo Wanda, facendo il nome (e pure il cognome) dell'amante del calciatore, pubblicando un post su Instagram, nel quale ha accusato l'influencer italiana Cristina Buccino e il marito (ora molto ex) di averla tradita.

La modalità dell'annuncio bomba? La stessa di quando Wanda Nara rivelò (senza fare nomi) che il marito aveva mandato all'aria il matrimonio per una poco di buono: una storia pubblicata nel cuore della notte su Instagram. E Amelia de la Osa Lorente, modella spagnola, ha seguito il copione. " Ora puoi smetterla di giocare da entrambe le parti, Lucas Hernandez ", ha tuonato la moglie dello sportivo - fratello del più noto Theo Hernandez, calciatore del Milan - svelando la tresca. " Te lo regalo, Cristina Buccino ". E lo scandalo è servito.

Le corna e il gossip

L'accusa è decisamente chiara. Il 27enne difensore del Bayer Monaco avrebbe tradito la compagna, dalla quale ha avuto due figli, con l'italianissima Cristina Buccino (già ex di Daniele Scardina), che di anni ne ha 38. I due avrebbero avuto una relazione clandestina poi scoperta da Amelia, che ha deciso di lavare sui social i panni sporchi di famiglia. Lo scandalo internazionale partito dalla Spagna con destinazione Germania, tocca dunque Francia e Italia e promette di tenere banco per un po' sulle pagine di cronaca rosa.