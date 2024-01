Le telefonate poi la denuncia: cosa c'è dietro la querela di Lazza contro un fan

Una telefonata sul cellulare, la richiesta di una foto, poi altri messaggi insistenti. È cominciata così la strana vicenda che ha coinvolto il rapper Lazza e un fan un po' troppo insistente. Ma quando la situazione si è fatta pressante, il cantante milanese si è visto costretto a denunciare il giovane, che da giorni lo importunava con sms e telefonate sul suo numero di cellulare privato. Così è partita una querela per molestie.

Le telefonate e la querela

La vicenda risale a inizio gennaio quando il rapper riceve una telefonata sul suo numero privato. Dall'altra parte c'è un suo fan, che lo riempie di complimenti. Lazza chiede subito come ha trovato il suo numero di cellulare e il fan confessa, che lavora in una compagnia telefonica e che rintracciare il suo numero personale è stato facile. È bastato conoscere il suo nome di battesimo - Jacopo Lazzarini - e la sua data di nascita e il sistema dell'operatore ha fatto il resto. A quel punto Lazza ha messo giù, ma il fan è diventato insistente, secondo quanto riferito da Il Giorno, così è scattata la denuncia. Lazza si è recato negli uffici della caserma dei Carabinieri e ha denunciato l'accaduto, chiedendo alle autorità di risalire all'identità del giovane fan per poterlo querelare per molestie e disturbo alla persona come previsto dal Codice penale.

Le parole di Lazza sui social

Quando la notizia si è diffusa sul web, trovando risalto sui media nazionali, il rapper è intervenuto per chiarire la situazione. "Facciamo chiarezza. Non è questione di mettere nei guai un fan per una foto, indipendentemente dalla modalità con cui è stata chiesta", ha esordito Lazza attraverso le storie del suo account Instagram. "È questione di risalire a una persona che: ha recuperato il mio numero perché, a suo dire, lavora per una società telefonica; mi ha tartassato di chiamate in cui mi ricordava che aveva l’indirizzo di casa mia, della mia famiglia, e altre informazioni sensibili, e vi assicuro che erano corrette e ha fatto tutto senza mai metterci la faccia", ha proseguito l'artista, entrando nel dettaglio della vicenda. Poi, stanco delle tante inesattezze riportate su vari siti internet, ha ammesso di avere provveduto a procedere legalmente contro il fan insistente per proteggere i suoi familiari. "È già successo in passato che il mio numero venisse divulgato, fa parte del gioco. Quello che non fa parte del gioco è mettere in mezzo la mia famiglia o persone a me care", ha concluso Lazza. E ora toccherà ai carabinieri indagare sulla vicenda e risalire all'identità del fan.